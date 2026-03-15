एयर इन्डियाको विमानको इन्जिनमा आगलागी, सुरक्षित अवतरण

८ जेठ, काठमाडौं । बैङ्ग्लोरबाट दिल्ली आउँदै गरेको एयर इन्डियाको उडान ‘एआई२८०२’ ले बिहीबार साँझ इन्जिनमा आगो लागेपछि दिल्ली विमानस्थलमा सुरक्षित अवतरण गरेको छ। उक्त विमानमा १६० जना यात्रु सवार थिए।
एयर इन्डियाले यस घटनाबारे विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, ‘दिल्लीमा विमानको अन्तिम अवतरण प्रक्रियाका क्रममा ककपिट चालक दललाई एउटा इन्जिनमा आगो लागेको संकेत प्राप्त भयो। पछि यो संकेत सही भएको पाइयो।’
विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘चालक दलले सबै मानक सञ्चालन प्रक्रियाको पालना गर्यो र विमानलाई सुरक्षित रूपमा दिल्ली विमानस्थलमा उतार्यो। सबै यात्रु र चालक दल सुरक्षित छन् र उनीहरू सामान्य रूपमै विमानबाट बाहिर निस्किएका छन्।’
बीबीसी हिन्दीका अनुसार, एयर इन्डियाले यस घटनाको तत्काल अनुसन्धान सुरु गर्ने बताएको छ। यो अनुसन्धान सम्बन्धित नियामक अधिकारीहरूसँगको समन्वयमा गरिने कम्पनीले जनाएको छ।
