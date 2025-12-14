काठमाडौंमा मौसम प्रतिकूल हुँदा एयर इन्डिया बनारस डाइभर्ट

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- एयर इन्डियाको नयाँदिल्लीबाट काठमाडौं आउँदै गरेको जहाज मौसम प्रतिकूल हुँदा बनारस डाइभर्ट भएको छ।
- त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयका अनुसार बिहान ९:५० मा अवतरण गर्नुपर्ने जहाज बनारस डाइभर्ट गर्नुपरेको हो।
- काठमाडौंमा बिहानैदेखि भिजिबिलिटी कमजोर थियो तर अहिले उडान/अवतरण सामान्य भइसकेको छ।
१४ माघ, काठमाडौं । भारत नयाँदिल्लीबाट काठमाडौं आइरहेको एयर इन्डियाको जहाज बनारस डाइभर्ट भएको छ ।
काठमाडौंमा मौसम प्रतिकूल हुँदा एयर इन्डियाको जहाज बनारस डाइभर्ट भएको हो ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयका अनुसार बिहान ९:५० मा अवतरण गर्नुपर्ने जहाज बनारस डाइभर्ट गर्नुपरेको हो । आज बिहानैदेखि काठमाडौंमा भिजिबिलिटी कमजोर थियो ।
अहिले भने उडान/अवतरण सामान्य छ । तर, उडान चाप भने छ । एयर इन्डियाको डाइभर्ट भएको जहाज समेत अहिले काठमाडौं अवतरणका लागि आइरहेको छ ।
