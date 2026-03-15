+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

होन्डुरस गोलीकाण्डमा २५ जनाको मृत्यु, मजदुर र प्रहरीमाथि अन्धाधुन्ध गोली प्रहार

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ८ गते ९:४८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • होन्डुरसमा दुई आक्रमणमा कम्तीमा २५ जनाको ज्यान गएको छ, जसमा १९ मजदुर र ६ प्रहरी अधिकारी छन्।
  • पहिलो आक्रमण ट्रुजिलो सहरको बगानमा भएको थियो र दोस्रो ओमोआ सहरमा प्रहरीमाथि भएको थियो।
  • सरकारले दुवै घटनाको अनुसन्धान गर्न फरेन्सिक टोली पठाएको र सुरक्षा अभियान तीव्र पार्ने बताएको छ।

८ जेठ, काठमाडौं । होन्डुरसमा बिहीबार भएका दुई छुट्टाछुट्टै आक्रमणमा कम्तीमा २५ जनाको ज्यान गएको छ । जसमा १९ जना मजदुर र ६ जना प्रहरी अधिकारी रहेका छन् । अधिकारीहरूका अनुसार दुवै आक्रमणमा अज्ञात बन्दुकधारीहरूले गोली चलाएका थिए ।

पहिलो आक्रमण उत्तरी होन्डुरसको ट्रुजिलो सहरस्थित एउटा बगान (प्लान्टेसन) मा भएको थियो । सार्वजनिक अभियोजक कार्यालयका प्रवक्ता युरी मोराले दिएको जानकारीअनुसार उक्त आक्रमणमा १९ जना मजदुर मारिएका छन् ।

रिपोर्टहरूका अनुसार, यो क्षेत्र लामो समयदेखि जग्गा विवाद र कृषि संघर्षको केन्द्र रहँदै आएको छ । वातावरण संरक्षणकर्मीहरूमाथि हुने आक्रमणलाई लिएर पनि यो क्षेत्र पहिलेदेखि नै चर्चामा रहने गरेको छ ।

दोस्रो आक्रमण ग्वाटेमालाको सिमाना नजिकै ओमोआ सहरमा भएको थियो, जहाँ बन्दुकधारीहरूले प्रहरी टोलीमाथि आक्रमण गरेका थिए । यसमा एक वरिष्ठ अधिकारीसहित ६ जना प्रहरी मारिएका छन् ।

प्रहरीका अनुसार, ती अधिकारीहरू एन्टी–ग्याङ मिसनमा खटिएका थिए र राजधानी तेगुसिगाल्पाबाट ओमोआ जाँदै थिए ।

होन्डुरसको सुरक्षा मन्त्रालयले दुवै आक्रमणको अनुसन्धान गर्न फरेन्सिक विशेषज्ञ र अभियोजकहरूको टोली पठाइएको जनाएको छ । सरकारले प्रभावित क्षेत्रहरूमा सुरक्षा अभियानलाई तीव्र पार्ने बताएको छ ।

(एजेन्सीहरूको सहयोगमा)

होन्डुरस गोलीकाण्ड
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

‘उपभोक्ताले सामूहिक रुपमा भोग्ने क्षतिमा अदालतले बेवास्ता गर्न मिल्दैन’

‘उपभोक्ताले सामूहिक रुपमा भोग्ने क्षतिमा अदालतले बेवास्ता गर्न मिल्दैन’
सुनको मूल्य १ सय घट्यो, चाँदी बढ्यो

सुनको मूल्य १ सय घट्यो, चाँदी बढ्यो
सडक डिभिजन कार्यालय लहानले तोड्यो ५ रुग्ण ठेक्का

सडक डिभिजन कार्यालय लहानले तोड्यो ५ रुग्ण ठेक्का
मलेसियासँगको दोस्रो टी-२०आईमा पनि नेपाल विजयी

मलेसियासँगको दोस्रो टी-२०आईमा पनि नेपाल विजयी
२ दिन फोहोर नउठ्दा दुर्गन्धित पोखरा, विहीबारको भेलले सडकभरि छरपस्ट

२ दिन फोहोर नउठ्दा दुर्गन्धित पोखरा, विहीबारको भेलले सडकभरि छरपस्ट
यार्सा संकलन गर्न विद्यार्थी पाटन लागेपछि डोल्पाका विद्यालय बन्द

यार्सा संकलन गर्न विद्यार्थी पाटन लागेपछि डोल्पाका विद्यालय बन्द

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

एमालेले फिर्ता गर्‍यो भीआईपी उपचारको साढे तीन करोड

एमालेले फिर्ता गर्‍यो भीआईपी उपचारको साढे तीन करोड
व्यक्ति पक्राउमा अदालतका प्रश्नैप्रश्न

व्यक्ति पक्राउमा अदालतका प्रश्नैप्रश्न
‘१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?’

‘१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?’
जब बेइजिङमै ट्रम्पलाई भनियो– तिमी त चीनका निर्माता !

जब बेइजिङमै ट्रम्पलाई भनियो– तिमी त चीनका निर्माता !
झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु
संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?
७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

7 Stories
आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

7 Stories
मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

11 Stories
बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

7 Stories
तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित