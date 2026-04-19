बुद्ध एयरको भरतपुर-पोखरा उडान बन्द

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ८ गते ९:४३

८ जेठ, चितवन । बुद्ध एयरले दुई पर्यटकीय प्रमुख गन्तव्य चितवनको भरतपुरदेखि कास्कीको पोखरासम्म गर्दै आएको उडान बन्द गरेको छ । विगत एक महिनादेखि भरतपुर पोखराको उडान रोकिएको बुद्ध एयर भरतपुरका स्टेशन म्यानेजर भक्त बस्नेतले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार पोखरा र भरतपुर आउने जाने यात्रुको संख्या ज्यादै न्यून हुनु, भाडा पनि बढ्नु, पोखरा–मुग्लिन सडकखण्ड राम्रो बन्नु जस्ता कारणले उडान रोक्नु परेको हो ।

पोखरा जाने वा चितवन आउने ग्रुपहरु भएमा उडान सक्ने गरी हाललाई सेवा रोकिएको स्टेशन म्यानेजर बस्नेतले बताए । ‘केही समय यतिकै पनि चलाइयो, तर सधैं जहाज खाली–खाली उडाउने कुरा पनि भएन,’ बस्नेतले भने, ‘…पोखरा र भरतपुर दुबै पर्यटकीय क्षेत्र भएकाले पर्यटकलाई फोकस गरेर सञ्चालन गरिएको सेवा खासै राम्रो हुन सकेन ।’

चितवन र पोखराका पर्यटन तथा होटल व्यवसायीहरुको विशेष अनुरोधमा बुद्धले २०७४ भदौ ३० गतेदेखि भरतपुर पोखरा उडान गरेको थियो । बुद्धको जहाज कहिले भरतपुर आएर पोखरा त कहिले पोखराबाट भरतपुर आउने गरेको थियो ।

यसअघि, मुग्लिन नारायणगढ र आँबुखैरेनी पोखरा सडक विस्तारका कारणले भरतपुर–पोखरा आउन–जान असहज भएका बेला बुद्धले भरतपुरदेखि पोखरासम्म उडान गरेको थियो । तर, अहिले दुबै सडकखण्ड विस्तार भएकाले धेरैजसो मानिसहरु सडककै बाटो भएर यात्रा गर्न थालेका छन् । भरतपुरबाट पोखरा निजी सवारीमा साढे २ घण्टामा र सार्वजनिक सवारीमा ३ घण्टामा पुग्न सकिने भएको छ ।

उड्नुअघि जहाजको झ्यालमा समस्या देखिएपछि…

बुद्ध एयरले भन्यो ः इन्धनको उच्च लागत र अन्तर्राष्ट्रिय संकटले हवाई सेवा चुनौतीपूर्ण

बुद्ध एयर दुर्घटना प्रारम्भिक प्रतिवेदन : जहाजमा गम्भीर क्षति-कारण खुलाइएन

एक महिनामा बुद्धले बोक्यो पौने २ लाख यात्रु, नेपाल एयरलाइन्सले २ हजार

यात्रुले जहाजको आपतकालीन ढोका खोल्दा उडान ढिला

भद्रपुरमा जहाजको ढोका खोल्न सहयोग गर्ने यात्रुलाई १ लाख नगदसहित बुद्धको सम्मान

एमालेले फिर्ता गर्‍यो भीआईपी उपचारको साढे तीन करोड

व्यक्ति पक्राउमा अदालतका प्रश्नैप्रश्न

‘१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?’

जब बेइजिङमै ट्रम्पलाई भनियो– तिमी त चीनका निर्माता !

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

