उड्नुअघि जहाजको झ्यालमा समस्या देखिएपछि…

११ वैशाख, काठमाडौं । बुद्ध एयरको उडान नम्बर यू४ ३५१ रहेको जहाजमा समस्या देखिएपछि उडान रद्द गर्नुपरेको छ ।
उक्त उडानमा रहेका यात्रु जीवन पराजुलीका अनुसार जहाज बिहान ७ बजे उड्नुपर्ने थियो । तर, डिले भएको जहाज सवा १२ बजे उड्ने तयारी गर्दा झ्यालमा समस्या आएपछि जहाजबाट झर्नुपरेको उनले बताए ।
बुद्ध एयरका सूचना अधिकारी दीपेन्द्र कर्णका अनुसार जहाज ट्याक्सी वेमै रहेका बेला एउटा झ्यालमा समस्या आएको पत्ता पाएसँगै जहाज रोकेर त्यस उडानका यात्रुलाई अर्को जहाजबाट भरतपुर पठाइएको छ ।
यात्रुहरूले भने झ्यालमा समस्या आएर जहाज रोकिनुपर्ने अवस्थालाई उडान सुरक्षासँग जोडेर प्रश्न गरेका छन् ।
