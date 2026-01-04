बुद्ध एयर दुर्घटना जाँचबुझ गर्न समिति गठन

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- सरकारले १८ पुसमा चन्द्रगढी विमानस्थलमा भएको बुद्ध एयरको जहाज दुर्घटनाबारे जाँच गर्न समिति बनाएको छ।
- सरकारले वरिष्ठ क्याप्टेन विनोद पुरीलाई अनुसन्धानकर्ताका रूपमा तोकेको छ।
- संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले ४५ दिनभित्र दुर्घटनाको प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिएको छ।
२३ पुस, काठमाडौं । सरकारले १८ पुसका दिन चन्द्रगढी विमानस्थलमा भएको बुद्ध एयरको जहाज दुर्घटनाबारे जाँच गर्न समिति बनाएको छ ।
एकल समिति बनाएको सरकारले वरिष्ठ क्याप्टेन विनोद पुरीलाई अनुसन्धानकर्ताका रूपमा तोकेको छ ।
२१ पुसको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार समिति गठन गरिएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
अनुसन्धानकर्तालाई ४५ दिनभित्र बुद्ध एयरको नाइन एन–एएमएफ जहाज दुर्घटनाको जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन बुझाउने गरी जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4