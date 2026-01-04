मानव अधिकार आयोगमा रवि लामिछानेको डेढ घन्टा बयान

२३ पुस, काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पूर्वगृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँग बयान लिएको छ ।
२३ र २४ भदौको घटनाका बारेमा अनुसन्धान गरिरहेको आयोगले बुधबार कार्यालयमै लामिछानेलाई बोलाएर बयान लिएको स्रोतले जानकारी दियो ।
‘रवि लामिछानेजी १ बजेतिर बयानका लागि आउनुभएको थियो । करिब डेढ घन्टा बयान दिनुभयो,’ स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा लामिछानेको संलग्नता, नख्खु जेलबाट निस्किएको घटनालगायत विषयमा लामिछानेसँग बयान लिइएको आयोग स्रोतले जानकारी दियो ।
आयोगले आयुक्त लिली थापाको संयोजकत्वमा २३ र २४ आन्दोलन घटनाका बारेमा छानबिन गरिरहेको छ ।
आयोगले यसअघि पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलगायतसँग यसअघि नै बयान लिइसकेको छ ।
आयोगको छानबिन अन्तिम चरणमा पुगेको र अब प्रतिवेदन लेखन शुरु गरिने स्रोतले जानकारी दियो ।
