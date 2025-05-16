स्वर्णिम वाग्लेलाई रवि लामिछानेको निर्देशन : आगामी वर्षको बजेट लेख्न सुरु गर्नुस्

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
२१ पुस, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानले उपसभापति डा.स्वर्णिम वाग्लेलाई आगामी वर्षको बजेट लेख्न सुरु गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
पार्टी समायोजन सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘रास्वपाको उत्साह देखेर पार्टीका उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई म भन्छु- डा’साप आगामी बर्षको बजेट लेख्न सुरु गर्नुस् ।’
उनले पार्टीमा अहिले कवि, कलाकार, मोडलहरू जोडिएको भनेर विरोध गर्नेहरूलाई पनि जवाफ फर्काए । ‘तपाईंहरूले उनीहरूलाई गरिखान दिनु भयो र? बाध्य भएर हस्तक्षेप गर्न राजनीतिमा आएका हुन्’ उनले भने ।
उनले अन्य दलबीच एकता हुँदा र एकता भंग हुँदाका अनुहार हेरिरहेको भन्दै देश बनाउने यात्रामा गोलबद्ध हुन आग्रह गरे ।
