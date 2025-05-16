+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

कांग्रेसको निष्कर्ष : राष्ट्रिय सभामा तालमेल नगरे परिणाम आउँदैन

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २१ गते १८:०७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय सभामा प्रमुख दलहरूबीच तालमेल आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
  • राष्ट्रिय सभाका १९ सदस्यको कार्यकाल फागुन २० मा सकिँदैछ र १८ पदका लागि माघ ११ गते निर्वाचन हुँदैछ।
  • नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबीच २३ पुसमा मनोनयन दर्ता अगाडि तालमेलको प्रयास भइरहेको छ।

१ पुस, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय सभामा प्रमुख दलहरूका बीचमा तालमेल आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको सोमबार बसेको बैठकमा आसन्न राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको विषयमा छलफल भएको थियो । छलफलपछि पार्टीका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले भने, ‘राष्ट्रिय सभामा तालमेल नगरीकन परिणाम आउँदैन ।’

एक्ला–एक्लै चुनाव लड्दा बढी मतभार भएकाले कांग्रेसको सम्भावना ज्यादा हुने भए पनि अन्य शक्तिबीच तालमेल भए अप्ठ्यारो हुन सक्ने उनले बताए । यसकारण प्रमुख शक्ति मिलेर जाऔं भनेर छलफल चलिरहेको उनले जानकारी दिए ।

‘नेतृत्व तहमा कुराकानी भइराखेको छ । भोलिसम्म एउटा निष्कर्ष आउन सक्छ,’ उनले भने, ‘जसको निर्वाचित हुन सक्ने भोटिङ स्ट्रेन्थ छ, ती सबै दलसँग छलफल भइराखेको छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

राष्ट्रिय सभामा तीन दलबीच ७-७-४ सिट बाँडफाँटको कसरत

राष्ट्रिय सभाका १९ जना सदस्यको कार्यकाल आगामी फागुन २० मा सकिँदैछ । रिक्त हुन लागेका मध्ये एक जना मनोनीत छन् । बाँकी १८ पदका लागि आगामी माघ ११ गते निर्वाचन हुँदैछ ।

राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन अन्तर्गत यही २३ पुसमा मनोनयन दर्ता छ । मनोनयन दर्ता अगाडि नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका बीचमा नै तालमेलको प्रयास हुँदैछ ।

नेपाली कांग्रेस राष्ट्रिय सभा निर्वाचन
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

कांग्रेसका ५ प्रदेश सभापतिले भने : अहिले चुनाव केन्द्रित होऔं, वैशाखमा नियमित महाधिवेशन

कांग्रेसका ५ प्रदेश सभापतिले भने : अहिले चुनाव केन्द्रित होऔं, वैशाखमा नियमित महाधिवेशन
राष्ट्रिय सभामा तीन दलबीच ७-७-४ सिट बाँडफाँटको कसरत

राष्ट्रिय सभामा तीन दलबीच ७-७-४ सिट बाँडफाँटको कसरत
कांग्रेस विशेष महाधिवेशन पक्षधरले भन्यो – अधिवेशन मागेका हौँ, तालिका होइन

कांग्रेस विशेष महाधिवेशन पक्षधरले भन्यो – अधिवेशन मागेका हौँ, तालिका होइन
राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा तालमेलबारे पूर्णबहादुरले गरे कार्यसम्पादनमा ब्रिफिङ

राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा तालमेलबारे पूर्णबहादुरले गरे कार्यसम्पादनमा ब्रिफिङ
विशेष महाधिवेशन निष्क्रिय भएको जानकारीसहित कांग्रेसको परिपत्र

विशेष महाधिवेशन निष्क्रिय भएको जानकारीसहित कांग्रेसको परिपत्र
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठक जारी

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठक जारी

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो
गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ

गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ
नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास
वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

9 Stories
बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

10 Stories
के हो पिसाब संक्रमण ?

के हो पिसाब संक्रमण ?

8 Stories
पायल्स : के खाने ? के नखाने ?

पायल्स : के खाने ? के नखाने ?

14 Stories
२०२५ मा नेपालीले टिकटकमा सबैभन्दा खोजेको घुमघाम गन्तव्य

२०२५ मा नेपालीले टिकटकमा सबैभन्दा खोजेको घुमघाम गन्तव्य

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित