कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठक जारी

२१ पुस, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक सुरु भएको छ ।
पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा केहीबेरदेखि बैठक चलिरहेको हो ।
बैठकमा पछिल्लो समय महाधिवेशनबारे देखिएको विवादमाथि छलफल हुने बताइएको छ ।
कांग्रेसमा महामन्त्रीसहितले विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने तर्क राखिरहेका छन् । तर, संस्थापन पक्षले भने वैशाख अन्तिम साता नियमित महाधिवेशन गर्नेगरी कार्यतालिका तय गरेको छ ।
