+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

कांग्रेसका ५ प्रदेश सभापतिले भने : चुनाव केन्द्रित होऔं, वैशाखमा नियमित महाधिवेशन

नेपाली कांग्रेसका सातमध्ये पाँच प्रदेश सभापतिहरूले एकतावद्ध भएर नियमित महाधिवेशनको तयारीसँगै २१ फागुनको निर्वाचनमा पार्टीका उम्मेदवार जिताउने कार्यमा जुट्न आग्रह गरेका छन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २१ गते १७:०९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली कांग्रेसका पाँच प्रदेश सभापतिहरूले नियमित महाधिवेशनको तयारी र २१ फागुनको निर्वाचनमा उम्मेदवार जिताउन एकताबद्ध हुन आग्रह गरेका छन्।
  • कार्यसम्पादन समितिको निर्णयअनुसार आगामी वैशाख २८–३१ मा नियमित महाधिवेशन हुने भएकाले विशेष महाधिवेशनको आवश्यकता नरहेको उनीहरूले बताएका छन्।
  • कोशी, मधेश, बागमती, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश सभापतिहरूले विज्ञप्ति जारी गरेका छन् भने गण्डकी र लुम्बिनीका सभापतिहरूले हस्ताक्षर गरेका छैनन्।

२१ पुस, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सातमध्ये पाँच प्रदेश सभापतिहरूले एकतावद्ध भएर नियमित महाधिवेशनको तयारीसँगै २१ फागुनको निर्वाचनमा पार्टीका उम्मेदवार जिताउने कार्यमा जुट्न आग्रह गरेका छन् ।

उनीहरूले सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपाबाट संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै देशभरका कांग्रेस नेता-कार्यकर्ताहरूलाई एकतावद्ध भएर नियमित महाधिवेशनको तयारी र निर्वाचनमा पार्टीका उम्मेदवारहरूलाई विजयी गराउने कार्यमा जुट्न आग्रह गरेका हुन् ।

क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र नयाँ वितरणको कार्य सम्पन्न भएर केन्द्रीय कार्यसमितिमार्फत् केन्द्रीय निर्वाचन समितिलाई जिम्मा लगाउने काम हुन नसकेका कारण निर्धारित कार्यतालिकाअनुसार २६-२८ पुसमा महाधिवेशन हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको उनीहरूको भनाइ छ ।

कार्यसम्पादन समितिको १८ पुसको निर्णयअनुसार आगामी वैशाख २८–३१ मा नियमित महाधिवेशन सम्पन्न हुने भएकाले त्यसअघि विशेष महाधिवेशन गर्ने औचित्य समाप्त भएको प्रदेश सभापतिहरूको तर्क छ ।

नियमित महाधिवेशनको पक्षमा विज्ञप्ति जारी गर्नेमा कोशी प्रदेश सभापति उद्धव थापा, मधेश प्रदेश सभापति कृष्णप्रसाद यादव, बागमती प्रदेश सभापति इन्द्रबहादुर बानियाँ, कर्णाली प्रदेश सभापति ललितजंग शाही र सुदूरपश्चिम सभापति वीरबहादुर बलायर रहेका छन् । गण्डकी प्रदेशका सभापति शुक्रराज शर्मा र लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले भने उनीहरूको विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरेका छैनन् ।

नेपाली कांग्रेस
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

राष्ट्रिय सभामा तीन दलबीच ७-७-४ सिट बाँडफाँटको कसरत

राष्ट्रिय सभामा तीन दलबीच ७-७-४ सिट बाँडफाँटको कसरत
कांग्रेस विशेष महाधिवेशन पक्षधरले भन्यो – अधिवेशन मागेका हौँ, तालिका होइन

कांग्रेस विशेष महाधिवेशन पक्षधरले भन्यो – अधिवेशन मागेका हौँ, तालिका होइन
राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा तालमेलबारे पूर्णबहादुरले गरे कार्यसम्पादनमा ब्रिफिङ

राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा तालमेलबारे पूर्णबहादुरले गरे कार्यसम्पादनमा ब्रिफिङ
विशेष महाधिवेशन निष्क्रिय भएको जानकारीसहित कांग्रेसको परिपत्र

विशेष महाधिवेशन निष्क्रिय भएको जानकारीसहित कांग्रेसको परिपत्र
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठक जारी

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठक जारी
पार्टीमा पेशागत संघ-संस्थाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउन देउवाको ध्यानाकर्षण

पार्टीमा पेशागत संघ-संस्थाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउन देउवाको ध्यानाकर्षण

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो
गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ

गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ
नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास
वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

9 Stories
बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

10 Stories
के हो पिसाब संक्रमण ?

के हो पिसाब संक्रमण ?

8 Stories
पायल्स : के खाने ? के नखाने ?

पायल्स : के खाने ? के नखाने ?

14 Stories
२०२५ मा नेपालीले टिकटकमा सबैभन्दा खोजेको घुमघाम गन्तव्य

२०२५ मा नेपालीले टिकटकमा सबैभन्दा खोजेको घुमघाम गन्तव्य

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित