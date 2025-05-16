कांग्रेसका ५ प्रदेश सभापतिले भने : चुनाव केन्द्रित होऔं, वैशाखमा नियमित महाधिवेशन

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
२१ पुस, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सातमध्ये पाँच प्रदेश सभापतिहरूले एकतावद्ध भएर नियमित महाधिवेशनको तयारीसँगै २१ फागुनको निर्वाचनमा पार्टीका उम्मेदवार जिताउने कार्यमा जुट्न आग्रह गरेका छन् ।
उनीहरूले सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपाबाट संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै देशभरका कांग्रेस नेता-कार्यकर्ताहरूलाई एकतावद्ध भएर नियमित महाधिवेशनको तयारी र निर्वाचनमा पार्टीका उम्मेदवारहरूलाई विजयी गराउने कार्यमा जुट्न आग्रह गरेका हुन् ।
क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र नयाँ वितरणको कार्य सम्पन्न भएर केन्द्रीय कार्यसमितिमार्फत् केन्द्रीय निर्वाचन समितिलाई जिम्मा लगाउने काम हुन नसकेका कारण निर्धारित कार्यतालिकाअनुसार २६-२८ पुसमा महाधिवेशन हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको उनीहरूको भनाइ छ ।
कार्यसम्पादन समितिको १८ पुसको निर्णयअनुसार आगामी वैशाख २८–३१ मा नियमित महाधिवेशन सम्पन्न हुने भएकाले त्यसअघि विशेष महाधिवेशन गर्ने औचित्य समाप्त भएको प्रदेश सभापतिहरूको तर्क छ ।
नियमित महाधिवेशनको पक्षमा विज्ञप्ति जारी गर्नेमा कोशी प्रदेश सभापति उद्धव थापा, मधेश प्रदेश सभापति कृष्णप्रसाद यादव, बागमती प्रदेश सभापति इन्द्रबहादुर बानियाँ, कर्णाली प्रदेश सभापति ललितजंग शाही र सुदूरपश्चिम सभापति वीरबहादुर बलायर रहेका छन् । गण्डकी प्रदेशका सभापति शुक्रराज शर्मा र लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले भने उनीहरूको विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरेका छैनन् ।
