+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा तालमेलबारे पूर्णबहादुरले गरे कार्यसम्पादनमा ब्रिफिङ

नेपाली कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले आसन्न राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा नेकपा एमालेसहितसँग तालमेल गरेर जाने विषयमा भएको छलफलबारे पार्टी कार्यसम्पादन समितिमा ब्रिफिङ गरेका छन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २१ गते १६:२९

२१ पुस, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले आसन्न राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा नेकपा एमालेसहितसँग तालमेल गरेर जाने विषयमा भएको छलफलबारे पार्टी कार्यसम्पादन समितिमा ब्रिफिङ गरेका छन् । बैठक अहिले पार्टी कार्यालय सानेपामा जारी छ ।

आइतबार कांग्रेसको तर्फबाट कार्यवाहक सभापति खड्का र नेता रमेश लेखकले एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलसँग छलफल गरेका थिए ।

त्यस्तै एमाले र कांग्रेसका नेताहरूबीच आज साँझ पुन: छलफल हुँदैछ । छलफल एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास गुण्डुमा हुँदैछ । राष्ट्रिय सभा निर्वाचन माघ ११ गते हुँदैछ ।

नेपाली कांग्रेस राष्ट्रिय सभा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

कांग्रेसका ५ प्रदेश सभापतिले भने : अहिले चुनाव केन्द्रित होऔं, वैशाखमा नियमित महाधिवेशन

कांग्रेसका ५ प्रदेश सभापतिले भने : अहिले चुनाव केन्द्रित होऔं, वैशाखमा नियमित महाधिवेशन
राष्ट्रिय सभामा तीन दलबीच ७-७-४ सिट बाँडफाँटको कसरत

राष्ट्रिय सभामा तीन दलबीच ७-७-४ सिट बाँडफाँटको कसरत
कांग्रेस विशेष महाधिवेशन पक्षधरले भन्यो – अधिवेशन मागेका हौँ, तालिका होइन

कांग्रेस विशेष महाधिवेशन पक्षधरले भन्यो – अधिवेशन मागेका हौँ, तालिका होइन
विशेष महाधिवेशन निष्क्रिय भएको जानकारीसहित कांग्रेसको परिपत्र

विशेष महाधिवेशन निष्क्रिय भएको जानकारीसहित कांग्रेसको परिपत्र
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठक जारी

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठक जारी
पार्टीमा पेशागत संघ-संस्थाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउन देउवाको ध्यानाकर्षण

पार्टीमा पेशागत संघ-संस्थाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउन देउवाको ध्यानाकर्षण

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो
गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ

गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ
नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास
वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

9 Stories
बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

10 Stories
के हो पिसाब संक्रमण ?

के हो पिसाब संक्रमण ?

8 Stories
पायल्स : के खाने ? के नखाने ?

पायल्स : के खाने ? के नखाने ?

14 Stories
२०२५ मा नेपालीले टिकटकमा सबैभन्दा खोजेको घुमघाम गन्तव्य

२०२५ मा नेपालीले टिकटकमा सबैभन्दा खोजेको घुमघाम गन्तव्य

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित