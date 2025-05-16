राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा तालमेलबारे पूर्णबहादुरले गरे कार्यसम्पादनमा ब्रिफिङ

२१ पुस, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले आसन्न राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा नेकपा एमालेसहितसँग तालमेल गरेर जाने विषयमा भएको छलफलबारे पार्टी कार्यसम्पादन समितिमा ब्रिफिङ गरेका छन् । बैठक अहिले पार्टी कार्यालय सानेपामा जारी छ ।
आइतबार कांग्रेसको तर्फबाट कार्यवाहक सभापति खड्का र नेता रमेश लेखकले एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलसँग छलफल गरेका थिए ।
त्यस्तै एमाले र कांग्रेसका नेताहरूबीच आज साँझ पुन: छलफल हुँदैछ । छलफल एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास गुण्डुमा हुँदैछ । राष्ट्रिय सभा निर्वाचन माघ ११ गते हुँदैछ ।
