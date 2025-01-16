शान्तिश्री र हरिप्रसाद पौडेलको लोकदोहोरी ‘मलाई साइलुले’ सार्वजनिक

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
२१ पुस, काठमाडौं । लोकदोहोरी गायक हरिप्रसाद पौडेलले एक वर्षको अन्तरालमा दोस्रो लोकदोहोरी गीत ल्याएका छन् । पौडेलले शान्तिश्री परियारसँगको युगल गायनमा ‘मलाई साइलुले’ बोलको लोकदोहोरी गीत सार्वजनिक गरेका हुन् ।
गीतको म्युजिक भिडियोसमेत सार्वजनिक भएको छ ।
‘मलाई साइलुले’ गीतमा शव्द र संगीत पनि हरिप्रसाद पौडेलकै रहेको छ । म्याग्दी घर भएका प्रखर प्रत्यक्ष दोहोरीगायक पौडेलले गीतमा भौलागिरी क्षेत्रमा बोलिने टिपिकल भाकाको प्रयोग गरेका छन् ।
कृष्णदत्त पौडेल र चन्द्रमणि शर्मा पौडेलले निर्माण गरेका गीतमा नारायण दंगालले एरेञ्ज गरेका हुन् भने गोपाल दंगालले रेकर्ड गरेका हुन् ।
म्युजिक प्लस एमएफ स्टुडियोमा रेकर्डिङ गरिएको गीतको म्युजिक भिडियोको निर्देशन प्रशान्त मगरले तथा गरेका हुन् भिडियो सम्पादन रोशन धितालले गरेका हुन् ।
एक वर्षको अन्तरालमा पौडेलको यो दोस्रो गीत सार्वजनिक भएको हो । यसअघि ‘कस्तो अभागी’ बोलको गीत सार्वजनिक भएको थियो ।
त्यसमा हरिप्रसाद पौडेलको शब्द, शारदा रसाइलीको लय र नारायण दंगालको एरेञ्ज थियो भने हरिप्रसाद पौडेल र शारदा रसाइलीले स्वर दिएका थिए ।
