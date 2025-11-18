+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

नेपाली नेताहरू डाकेर भाजपानिकट ‘थिंक ट्यांक’ले गर्दैछ विचार गोष्ठी

भारतीय जनता पार्टी निकट थिंक ट्यांकले नेपाली नेताहरुहरु बोलाएर विचार गोष्ठी गर्न लागेको छ । आगामी बिहीबार (जनवरी ८) मा दिल्लीमा विचार विचार गोष्ठी गर्न लागिएको हो ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २२ गते १६:३०

२२ पुस, काठमाडौं । भारतीय जनता पार्टी निकट थिंक ट्यांकले नेपाली नेताहरु बोलाएर विचार गोष्ठी गर्न लागेको छ । आगामी बिहीबार (जनवरी ८) मा दिल्लीमा विचार विचार गोष्ठी गर्न लागिएको हो ।

भाजपा दुई ‘थिंक ट्यांक’ विवेकानन्द इन्टरनेसनल फाउन्डेसन र सेन्टर फर रिसर्च अन स्ट्राटेजिक एन्ड सेक्युरिटी इस्युजले गर्न लागेको गोष्ठीको प्रमुख वक्ता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्ले छन् ।

‘जेनजी आन्दोलनपछिको नेपाल–भारत सम्बन्ध’ विषयय गोष्ठीमा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. गोविन्दराज पोखरेल सहभागी हुनेछन् । पूर्वराजदूत विजयकान्त कर्ण पनि उक्त गोष्ठीमा वक्ता छन् ।

रास्वपा उपसभापति डां वाग्लेले प्रमुख वक्ताका रुपमा आफूलाई आमन्त्रण गरिएको जानकारी गराए ।

‘जेनजी आन्दोलनपछि भारतीय थिंक ट्यांकको प्राज्ञिक चासो छ । मुख्य वक्ताका रुपमा मलाई आमन्त्रण गरिएको छ,’ वाग्लेले अनलाइनखबरसँग भने,‘जेनजी आन्दोलनपछि सायद यो तहको गोष्ठी पहिलो होला । आसन्न निर्वाचनको परिप्रेक्ष्यमा छिमेकी देश भारतका वौद्धिक र प्राज्ञिक संस्थाहरुले नेपालमा के भइरहेको हो भनि चासो दिएको रुपमा यो गोष्ठीलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।’

भाजपानिकट दुई थिंक ट्यांकले यसअघि गरेका कार्यक्रममा पनि सहभागी भएका पूर्व राजदूत कर्णले जेनजीपछि अवस्थाका बारेमा बहस हुने जानकारी गराए । उनले भने,‘ती संस्थाले गरेका कार्यक्रममा म पहिले पनि सहभागी हुँदै आएको छु । जेनजीपछि नेपाल–भारत सम्बन्धका बारेमा विचार राख्ने कार्यक्रम हो ।’

गोविन्द पोखरेल डा. स्वर्णिम वाग्ले
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

लाइसेन्स खारेज गर्नुपर्ने डाक्टरलाई जोगाउने मेडिकल काउन्सिलको खेल

लाइसेन्स खारेज गर्नुपर्ने डाक्टरलाई जोगाउने मेडिकल काउन्सिलको खेल
कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो
गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ

गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ
नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

कसरी धुने डाउन ज्याकेट ?

कसरी धुने डाउन ज्याकेट ?

13 Stories
मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

9 Stories
बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

10 Stories
के हो पिसाब संक्रमण ?

के हो पिसाब संक्रमण ?

8 Stories
पायल्स : के खाने ? के नखाने ?

पायल्स : के खाने ? के नखाने ?

14 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित