मनराम–एसकाज पत्रकारिता पुरस्कार पोखरेललाई

१२ मंसिर, काठमाडौं । यस वर्षको मनराम–एसकाज पत्रकारिता पुरस्कार वरिष्ठ पत्रकार गोविन्द पोखरेललाई प्रदान गरिएको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा पुरस्कार प्रदान गरे । संखुवासभा खाँदबारी–१ समाजसेवी दिवंगत रामबहादुर श्रेष्ठको सम्झनामा मनराम फाउण्डेससन र एसकाजले यो पुरस्कार प्रत्येक वर्ष प्रदान गर्दै आएको छ ।
५० हजार राशीको पुरस्कार पाउने पोखरेल गोरखापत्र संस्थानका पूर्वअध्यक्ष समेत हुन् । २०१२ सालमा खाँदबारी-९ तुम्लिङटारमा जन्मिएका पोखखेलले पञ्चायतकालदेखि पत्रकारिता गर्दै आएका पाका पत्रकार हुन् ।
एसकाजका अध्यक्ष शंकर खनालका अनुसार यस अघि यो पुरस्कारबाट संखुवासभाका नौजना पत्रकार पुरस्कृत भइसकेका छन् ।
