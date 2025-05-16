यसरी निभाइँदैछ गैरीगाउँमा लागेको काठ गोदामको आगो (तस्वीरहरू)

२२ पुस, काठमाडौं । काठमाडौंको गैरीगाउँस्थित एक काठ गोदाममा भीषण आगलागी भएको छ । अहिले आगलागी नियन्त्रणको प्रयास भइरहेको छ । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी लगायतले आगोलागी नियन्त्रणको प्रयास गरिरहेका हुन् ।
जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंका एसपी पवन भट्टराईका अनुसार, गैरीगाउँमा रहेको काठको गोदाममा आगलागी भएको हो ।
आगलागीको कारणबारे थप बुझ्ने काम भइरहेको एसपी भट्टराईले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।
आगलागीपछि धुवाँको मुस्लो ठूलो फैलिएको छ ।
तस्वीरहरू :
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4