+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

तालाबन्दीले त्रिवि उपकुलपति अर्याल कार्यकक्ष छिर्न पाएनन्, क्रान्तिकारीको माग के हो ?

0Comments
Shares
दिनेश गौतम दिनेश गौतम
२०८२ पुष २२ गते १८:१५
फाइल तस्वीर

२२ पुस, काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा दीपक अर्याल कार्यकक्षमा छिर्न पाएका छैनन् । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी निकट विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीले कार्यकक्षमा १८ पुसमा तला लगाएकाले उनी कार्यकक्षमा जान नपएका हुन् । तालाबन्दीका कारण आफू कार्यकक्षमा जान नसकेको तर त्रिविको काम नरोकिएको बताउँछन् उपकुलपति अर्याल ।

‘कार्यकक्षमा गएको छैन । विश्वविद्यालयको कम्पाउन्डभित्रै बसेर काम गरिरहेको छु,’ उपकुलपति अर्यालले भने । उपकुलपति अर्यालको कार्यकक्ष बाहरि टाँसिएको विज्ञप्तिमा अखिल क्रान्तिकारीले चारवटा केन्द्रीय विभागको शुल्क समायोजन हुनुपर्ने माग राखेर ताला लगाएको उल्लेख गरेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कुटनीति, लैंगिक अध्ययन, सामाजिक कार्य र द्वन्द्व शान्ति तथा विकास अध्ययन विभागको शुल्क समायोजना हुनुपर्ने माग क्रान्तिकारीले राखेको छ । विगतको सहमति अनुसार शुल्क समायोजना नभएकाले ताला लगाइएको क्रान्तिकारी त्रिवि अध्यक्ष दिनेश ऐर बताउँछन् ।

‘सहमति भएको विषय कार्यान्वयन नभएकाले तला लागएको हो । चार महिनाअघि शुल्क घटाउने सहमति भएको थियो । भर्नाको म्याद सकिदा पनि शुल्क घटाइएन । त्यसैले बाध्य भएर ताला लगाएका हौँ,’ अध्यक्ष ऐरले भने । अध्यक्ष ऐर भोलिसम्म वार्ता हुने बताउँछन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

त्रिवि उपकुलपतिको कार्यकक्षमा अखिल क्रान्तिकारीको ताला

तर वार्ताको लागि उपकुलपति अर्याल आफ्नो कार्यकक्षमा जान पाउनु पर्ने बताउँछन् । ‘सम्बन्धित पक्षसँग वार्ता गर्न विश्वविद्यालय तयार छ । तर वार्ता औपचारिक कुर्सीमा बसेर हुनुपर्छ । संवादबाट समाधान गर्नुपर्छ । त्यसको लागि निसर्त ताला खोलिनुपर्छ,’ उपकुलपति अर्यालले भने ।

अदालतको आदेश अनुसार पनि ताला लगाउन नुहने तर्क त्रिवि प्रशासनको छ । सर्वोच्च अदालतले गत असारमा त्रिविमा लगाएको ताला खोल्न आदेश दिएको थियो । गृहमन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रहरी वृत्त कीर्तिपुरको नाममा ताला खोल्न अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो । सोही अदालतको आदेश विपरीत विद्यार्थी संगठनले ताला लगाएको प्राध्यापकहरू बताउँछन् । ‘अदालतको आदेश पालाना हुनुपर्छ । जुनसुकै मागमा पनि प्राज्ञिक थलोमा ताला लगाउनु हुदैनै,’ विश्वविद्यालय क्याम्पसका एक प्राध्यापकले भने ।

उपकुलपति अर्यालको कार्यकक्षमा तला लगाउँदै अखिल क्रान्तिकारी ।

शुल्कको विषयलाई लिएर क्रान्तिकारीले गत साउनमा पनि आन्दोलन गरेको थियो । ३४ दिन आन्दोलन गरेपछि ४ बुँदे सहमति भएको थियो । सहमति अनुसार शुल्क घटाएर १ लाख १० हजार कायम गर्न क्रान्तिकारीले माग गरेको छ । विद्यार्थीहरूलाई प्रदान गरिने छात्रवृत्तिलाई कार्यान्वयन गर्ने र केन्द्रीय विभागहरूमा भौतिक पूर्वाधार तथा आवश्यक जनशक्तिहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग पनि संगठनको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

सर्वोच्चको आदेश : त्रिविमा लगाएको ताला तत्काल खोल्नू

तर, त्यसबेला भएको सहमतिको वैधताबारे पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । ‘त्यसबेला घटाउने भनेर गरेको सहमति आधिकारिक होइन । अहिले विद्यार्थी भर्ना भइसकेका छन्,’ विश्वविद्यालयका एक प्राध्यापकले भने ।

२०६२/६३ सालतिर त्रिविले सबै राजनीतिक दल निकट विद्यार्थी संगठनसँग २/२ वर्षमा शुल्क बढाउने सहमति गरेको थियो । तर सो सहमति अनुसार पनि शुल्क हेर्ने हो भने निकै कम भएको त्रिविको तर्क छ । तर कहिल्यै १० प्रतिशत शुल्क नबढेको त्रिविको भनाइ छ । हाल यी चार वटा विभागका शिक्षक कर्मचारीको तलब पनि विद्यार्थीको शुल्कबाट नै व्यवस्था गर्ने गरिएको छ । तर, विद्यार्थीहरूले शिक्षक कर्मचारीको तलब त्रिविले दिनुपर्ने बताउँछन् ।

चार वटा विभागको भवन संरचना पनि बनाउनु पर्ने छ । त्यसको लागि बजेट दिन त्रिवि प्रशासन तयार छ । विद्यार्थीको हकमा छात्रवृत्ति बढाएर सहमति गर्न सकिने त्रिविको भनाइ छ । तर विद्यार्थी संगठनले शुल्क नै घटाउनु पर्ने अडान लिएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अधिकारीका अनुसार हाल सरकारबाट ४७ प्रतिशत अनुदान आउँछ । ५३ प्रतिशत आन्तरिक स्रोतबाट नै बजेटको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

३४ दिनदेखि आन्दोलनरत अखिल क्रान्तिकारी र त्रिविबीच ४ बुँदे सहमति, शुल्क घट्ने
यो पनि पढ्नुहोस

त्रिविमा शुल्क विवाद के हो ?
उपकुलपति त्रिभुवन विश्वविद्यालय
लेखक
दिनेश गौतम

अनलाइनखबरका संवाददाता गौतम शिक्षा र सामाजिक विषयमा समाचार लेख्छन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपतिका लागि आवेदन माग

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपतिका लागि आवेदन माग
उपकुलपतिको नियुक्ति राजनीतिक आस्थाको आधारमा हुनु हुँदैन : शिक्षामन्त्री पुन

उपकुलपतिको नियुक्ति राजनीतिक आस्थाको आधारमा हुनु हुँदैन : शिक्षामन्त्री पुन
१९ दिनदेखि अखिल क्रान्तिकारी ढोकामा, त्रिवि उपकुलपति अर्याल कार्यालय छिर्नै पाएनन्

१९ दिनदेखि अखिल क्रान्तिकारी ढोकामा, त्रिवि उपकुलपति अर्याल कार्यालय छिर्नै पाएनन्
चार स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपतिका लागि २४ जना सर्टलिस्टमा, को–को परे ?

चार स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपतिका लागि २४ जना सर्टलिस्टमा, को–को परे ?
कांग्रेस–एमाले भागबन्डा नमिल्दा चार स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले पाएनन् उपकुलपति

कांग्रेस–एमाले भागबन्डा नमिल्दा चार स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले पाएनन् उपकुलपति
अखिल क्रान्तिकारीले त्रिविका नवनियुक्त उपकुलपतिको नेमप्लेट झिक्यो, नेविसंघको बहिष्कार

अखिल क्रान्तिकारीले त्रिविका नवनियुक्त उपकुलपतिको नेमप्लेट झिक्यो, नेविसंघको बहिष्कार

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो
गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ

गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ
नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास
वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

कसरी धुने डाउन ज्याकेट ?

कसरी धुने डाउन ज्याकेट ?

13 Stories
मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

9 Stories
बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

10 Stories
के हो पिसाब संक्रमण ?

के हो पिसाब संक्रमण ?

8 Stories
पायल्स : के खाने ? के नखाने ?

पायल्स : के खाने ? के नखाने ?

14 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित