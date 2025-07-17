+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

१९ दिनदेखि अखिल क्रान्तिकारी ढोकामा, त्रिवि उपकुलपति अर्याल कार्यालय छिर्नै पाएनन्

शुल्क नघटाए आमरण अनशनमा बस्ने क्रान्तिकारीको चेतावनी

अखिल क्रान्तिकारीले शुल्क नै घटाउनु पर्ने अडान राखेको छ । शुल्कको विषयमा अध्ययन गरी क्रान्तिकारीसँग वार्ता गर्न कमिटी बनाइएको छ ।

0Comments
Shares
दिनेश गौतम दिनेश गौतम
२०८२ साउन २६ गते १४:३१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • प्राध्यापक डा.दीपक अर्याललाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा नियुक्त भएको ३३ दिन भइसकेको छ तर उनी कार्यकक्षमा १० दिनभन्दा बढी बसेका छैनन्।
  • अखिल क्रान्तिकारी विद्यार्थी संगठन केन्द्रीय विभागमा गाभिएको कार्यक्रमको शुल्क घटाउन माग गर्दै उपकुलपति अर्यालको कार्यकक्ष अगाडि १९ दिनदेखि रिले अनशनमा बसेको छ।
  • त्रिवि विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयले शुल्क घटाउने विषयमा वार्ता समिति गठन गरी वार्ता गरिरहेको छ र सहमति नभए आमरण अनशनको चेतावनी दिइएको छ।

२६ साउन काठमाडौं । प्राध्यापक डा.दीपक अर्याल त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा नियुक्त भएको ३३ दिन भयो तर कार्यकक्षमा १० दिनभन्दा बढी बस्न पाएका छैनन् ।

माओवादी निकट विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारी उपकुलपति अर्यालको कार्यकक्ष अगाडि ढोकामा रिले अनशनमा बसेको छ । रिले अनशनमा बसेको आज १९ दिन भयो । जसका कारण उपकुलपति अर्याल कार्यकक्षमा जान नपाएका हुन् ।

‘विद्यार्थी नेताहरू ढोकामा धर्नामा बस्नु भएको छ । सुरुको केही दिन भीसी सर आउनु भएको थियो । पछि कोठामा छिर्ने ढोकामै धर्ना दिएपछि आउनु भएको छैन,’ उपकुलपति कार्यालयका एक कर्मचारीले भने ।

ती अधिकारीका अनुसार उपकुलपति अर्याल बिहानै त्रिवि परिसर पुग्छन् । तर बाहिरै बसेर काम गरिरहेका छन् । ‘बिहान ७ बजे भीसी सर आउनु हुन्छ । विश्वविद्यालय परिसरको अरु कार्यालयमा बसेर काम गरिरहनु भएको छ,’ ती कर्मचारीले भने ।

यद्यपि, अखिल क्रान्तिकारीले उपकुलपति अर्याललाई कार्यकक्ष प्रवेशमा अवरोध भने नगरेको जनाएको छ । ‘हामीले कुनै अवरोध गरेका छैनौं । २४ घण्टे रिले अनशनमा बसेका छौँ,’ अखिल क्रान्तिकारी त्रिविका कार्यवहाक अध्यक्ष शिवराज भट्टले भने । प्रवेशमा अवरोध नगरेपनि क्रान्तिकारी ढोकामै बसेका कारण उपकुलपति अर्याल कार्यकक्षमा नगएका हुन् ।

के हो अखिल क्रान्तिकारीको माग ?

केन्द्रीय विभागमा गाभिएको कार्यक्रमको शुल्क घटाउनु पर्ने माग राखेर क्रान्तिकारी धर्नामा बसेको हो । ‘चार वटा सेल्फ सस्टेन कार्यक्रमलाई केन्द्रीय विभागमा गाभेर पनि शुल्क घटाइएको छैन,’ उनले भने ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, द्वन्द्व र शान्ति, सामाजिक कार्य, लैङ्गिकता सम्बन्धी अध्ययन कार्यक्रमलाई ९ महिना अघि केन्द्रीय विभागमा गाभिएको थियो । तर शुल्क भने पुरानै शैलीमा उठाएकाले घटाउनु पर्ने माग अखिल क्रान्तिकारीको हो ।

‘पहिले प्राइभेट प्रोग्राम थियो । ९ महिना अघि केन्द्रीय विभागमा ल्याइयो । तर शुल्क भने पुरानै जसरी उठाइएको छ । केन्द्रीय विभागमा आएपछि शुल्क घटाउन माग गरेका हौँ,’ भट्टले भने ।

आन्दोलनरत विद्यार्थी संगठनले शिक्षक कर्मचारी र भौतिक संरचनाको व्यवस्थापन गर्न माग गरेको छ । ‘शिक्षक कर्मचारीको व्यवस्थापन भएको छैन । त्रिविबाट सहयोग भएन,’ उनले भने । उपकुलपति अर्याल भने सहमतिको प्रयास भइरहेको बताउँछन् ।

‘विद्यार्थीहरूसँग एक दुई चरण वार्ता भएको छ । भौतिक संरचना बनाउन तत्काल ५० लाख निकासा गर्ने भनेको छ । समावेशी आधारमा छात्रवृत्ति प्रवन्ध गर्न तयार छौं,’ उपकुलपति अर्यालले भने ।

अखिल क्रान्तिकारीले भने शुल्क नै घटाउनु पर्ने अडान राखेको छ । शुल्कको विषयमा अध्ययन गरी क्रान्तिकारीसँग वार्ता गर्न कमिटी बनाइएको छ ।

वार्ता समिति गठन

त्रिवि विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनलयका निर्देशक पशुपति अधिकारीको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गरिएको छ ।

उक्त समितिले क्रान्तिकारीसँग शुल्क घटाउने विषयमा वार्ता गरिरहेको छ । वार्ता समितिले विद्यार्थी संगठनसँग शुक्रबार एक चरणको छलफल गरेको थियो । तर निष्कर्ष निस्कन सकेन ।

आज फेरि छलफलमा बस्ने तय भएको छ । ‘शुक्रबार तीन चार घण्टा बस्यौं । सहमति हुन सकेन । आज साँझ ५ बजे वार्तामा बस्ने तय भएको छ । सहमतिको प्रयास भइरहेको छ,’ वार्ता समितिका संयोजक अधिकारीले भने ।

आमरण अनशनको चेतावनी

अखिल क्रान्तिकारीले अबको वार्तामा सहमति नभए आमरण अनशन बस्ने चेतावनी दिएको छ । ‘स्ववियुको चुनावमा पनि हामीले शुल्क घटाउन पहल गर्ने बाचा गरेका थियौं । मुख्य मुद्दा नै शुल्क घटाउनु पर्छ भन्ने हो ।

शुल्क नघटे अब आमरण अनशनमा बस्छौं,’ भट्टले भने । विद्यार्थीको शुल्कबाट नै चल्ने कार्यक्रम भएकाले विद्यार्थी संगठनले भनेजसरी शुल्क घटाउन नसकिने तर्क विश्वविद्यालय प्रशासनको छ ।

‘पहिले प्राइभेट प्रोग्राम थियो । केन्द्रीय विभागमा ल्याएपछि त शुल्क घट्नु पर्‍यो नि । विभागमा आएपछि सबै व्यवस्थापन त्रिविले गर्ने हो । व्यवस्थापन नगर्ने हो भने विभाग अन्तर्गत किन ल्याएको ?,’ भट्टले प्रश्न गरे ।

अखिल क्रान्तिकारी उपकुलपति त्रिवि
लेखक
दिनेश गौतम

अनलाइनखबरका संवाददाता गौतम शिक्षा र सामाजिक विषयमा समाचार लेख्छन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

त्रिवि उपकुलपतिको ढोकामा अखिल क्रान्तिकारीको रिले अनशन

त्रिवि उपकुलपतिको ढोकामा अखिल क्रान्तिकारीको रिले अनशन
अखिल (क्रान्तिकारी) ले प्रचण्डलाई आमन्त्रण गरेर शैक्षिक संवाद गर्ने

अखिल (क्रान्तिकारी) ले प्रचण्डलाई आमन्त्रण गरेर शैक्षिक संवाद गर्ने
११ दिनदेखि उपकुलपतिको ढोकामा अखिल क्रान्तिकारीको धर्ना

११ दिनदेखि उपकुलपतिको ढोकामा अखिल क्रान्तिकारीको धर्ना
अखिल क्रान्तिकारीका प्रदेश इन्चार्जमाथि कुटपिट गर्ने विष्ट पार्टीबाट निष्कासित

अखिल क्रान्तिकारीका प्रदेश इन्चार्जमाथि कुटपिट गर्ने विष्ट पार्टीबाट निष्कासित
त्रिवि उपकुलपतिको ढोकामा अखिल क्रान्तिकारीको धर्ना, शुल्क घटाउन माग

त्रिवि उपकुलपतिको ढोकामा अखिल क्रान्तिकारीको धर्ना, शुल्क घटाउन माग
त्रिविमा रेक्टर र रजिस्ट्रारलाई प्रवेश निषेध किन ?

त्रिविमा रेक्टर र रजिस्ट्रारलाई प्रवेश निषेध किन ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?
भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर
पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’

पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’
संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो

संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो
ओलीको अडान : विद्या भण्डारीसँग कुनै सम्झौता हुँदैन

ओलीको अडान : विद्या भण्डारीसँग कुनै सम्झौता हुँदैन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

7 Stories
बियरले कसरी स्वास्थ्यमा असर पार्छ ?

बियरले कसरी स्वास्थ्यमा असर पार्छ ?

10 Stories
फिनल्यान्डमा बालबालिकालाई कसरी पढाइन्छ ?

फिनल्यान्डमा बालबालिकालाई कसरी पढाइन्छ ?

7 Stories
मान्छेलाई किन पिरो पनि स्वाद लाग्छ ?

मान्छेलाई किन पिरो पनि स्वाद लाग्छ ?

5 Stories
अहिले पनि चल्तीमा छ, ९० दशकका यी फेसन

अहिले पनि चल्तीमा छ, ९० दशकका यी फेसन

7 Stories
भिटामिन सप्लिमेन्ट आफुखुसी खाँदा के हुन्छ ?

भिटामिन सप्लिमेन्ट आफुखुसी खाँदा के हुन्छ ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित