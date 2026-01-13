भद्रपुरमा जहाजको ढोका खोल्न सहयोग गर्ने यात्रुलाई १ लाख नगदसहित बुद्धको सम्मान

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- बुद्ध एयरले २ जनवरी २०२६ मा भद्रपुरमा दुर्घटनामा परेको जहाजबाट यात्रु उमेश मोक्तान तामाङलाई नगद १ लाखसहित सम्मान गरेको छ।
- तामाङले जहाजको अगाडिपट्टिको दायाँ ढोका खोल्न सहयोग गरी अन्य यात्रुलाई सुरक्षित बाहिर निकाल्न मद्दत गरेका थिए।
- कम्पनीले कठिन परिस्थितिमा देखाएको सहयोगप्रति आभार व्यक्त गर्दै भद्रपुरमा उनलाई सम्मान गरेको जनाएको छ।
२९ पुस, काठमाडौं । बुद्ध एयरले दुई साताअघि झापा भद्रपुरमा दुर्घटनामा परेको जहाजमा ढोका खोल्न मद्दत गरेका यात्रु उमेश मोक्तान तामाङलाई नगद १ लाखसहित सम्मान गरेको छ ।
२ जनवरी २०२६ मा काठमाडौंबाट भद्रपुर गएको उडान नम्बर ९०१ को जहाज दुर्घटनामा परेको थियो । कठिन परिस्थितिमा तामाङले देखाएको सहयोगप्रति आभार व्यक्त गरिएको समेत कम्पनीले जनाएको छ ।
उनले समयमै अगाडिपट्टिको दायाँ ढोका खोल्न सहयोग गरी अन्य यात्रुलाई सुरक्षित बाहिर निकाल्न सहयोग पुर्याएका थिए । महत्त्वपूर्ण भूमिकाको उच्च कदर गर्दै आज भद्रपुरमा उनलाई १ लाख नगद पुरस्कार सहित सम्मान गरिएको हो ।
