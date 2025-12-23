नमुना मतदान गर्दै निर्वाचन अधिकृतहरू

२९ पुस, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतहरूका लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन २०८२ का लागि तोकिएका मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतहरूका लागि आयोजित सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अभिमुखीकरण कार्यक्रममा नमुना मतदान समेत गरिएको छ ।
अभिमुखीकरण कार्यक्रम काठमाडौंमै सञ्चालन भएको हो । दुई दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रम समापन भएको छ । समापन अगाडि मतदानको प्रक्रियालाई व्यवहारिक रुपमा अनुभव गर्नका लागि नमुना मतदान गराइएको हो ।
निर्वाचन तालिका अनुसार आगामी माघ ६ गते प्रत्यक्ष तर्फको उम्मेदवारी दर्ताको समय छ । समानुपातिक तर्फको बन्दसूची दलहरूले बुझाइसकेका छन् । उक्त बन्दसूचीमा रहेकाको नाम फिर्ता लगायतको कार्य भइराखेको छ ।
मतदान आगामी २१ फागुनमा हुनेछ ।
