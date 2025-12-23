+
विशेष महाधिवेशन पक्षधरको स्पष्टीकरण : भागबन्डाका लागि वार्ता गरेका होइनौं

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २९ गते १६:४६

२९ पुस, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस विशेष महाधिवेशन पक्षधरले आफूहरू भागबन्डाका लागि वार्ता समिति बनाएर अघि नबढेको स्पष्टीकरण दिएको छ ।

महाधिवेशन प्रचार प्रसार उपसमिति संयोजक सुवास पोखरेलले नेताहरूले संस्थापन पक्षसँग वार्ता चलाइरहेको भए पनि त्यो भागबन्डाका लागि नभएको बताए ।

‘यो विशेष महाधिवेशन सतप्रतिशतका लागि हो ४० प्रतिशतका लागि हैन,’ उनले भने, ‘हामीले भागबन्डा गर्न पठाएका होइनौं । वार्ता हाम्रो नेतृत्व परिवर्तनका लागि हो ।’

कांग्रेस पार्टीको विशेष महाधिवेशनको सबै जरा यही रहेको भन्दै हेप्ने अधिकार कसैलाई नभएको उनले बताए ।

उनले निर्वाचन कार्यतालिका आइसकेको भन्दै सभापति शेरबहादुर देउवालाईसमेत महाधिवेशनमा मनोनयन गर्न आग्रह गरे । पोखरेलले नेतृत्वसँग संवाद र प्रकृया पनि सँगसँगै हुने बताए ।

विशेष महाधिवेशन
