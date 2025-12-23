+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

विशेष महाधिवेशन : सुरु भयो उम्मेदवारी दर्ता प्रक्रिया

संस्थापन पक्षीय नेताहरूसँग निरन्तर छलफल चलिरहँदा निर्वाचनका कार्यक्रम अघि बढाइएको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २९ गते १४:५१
तस्वीर : केशव सावद/अनलाइनखबर

२९ पुस, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरूले निर्वाचनका कार्यक्रम धमाधम अघि बढाएको छ ।

भृकुटीमण्डपमा अहिले उम्मेदवारी दर्ताको काम सुरु भएको छ ।

संस्थापन पक्षीय नेताहरूसँग निरन्तर छलफल चलिरहँदा निर्वाचनका कार्यक्रम अघि बढाइएको छ ।

पटकपटक विभिन्न तहका नेताहरूबीच भएका छलफल असफल भएपछि सँगसँगै निर्वाचनको प्रक्रिया अघि बढेको हो ।

विभिन्न १३ जना पदाधिकारीमा उम्मेदवारी दिन सकिने जनाइएको छ ।

कांग्रेस महाधिवेशन विवाद
कांग्रेस विशेष महाधिवेशन : उम्मेदवारी दर्ताको समय ५ बजेसम्म थपियो

कांग्रेस विशेष महाधिवेशन : उम्मेदवारी दर्ताको समय ५ बजेसम्म थपियो
विशेष महाधिवेशन : सुरु भयो उम्मेदवारी दर्ता प्रक्रिया

विशेष महाधिवेशन : सुरु भयो उम्मेदवारी दर्ता प्रक्रिया
विशेष महाधिवेशन : चार हजार ६३८ जना मतदाताको नामावली सार्वजनिक

विशेष महाधिवेशन : चार हजार ६३८ जना मतदाताको नामावली सार्वजनिक
कांग्रेस विशेष महाधिवेशन : सभापतिमा उम्मेदवारी दिन ३० हजार शुल्क

कांग्रेस विशेष महाधिवेशन : सभापतिमा उम्मेदवारी दिन ३० हजार शुल्क
नेतृत्व चयनका लागि चुनावी प्रक्रिया अघि बढाउने निर्वाचन समितिको निर्णय

नेतृत्व चयनका लागि चुनावी प्रक्रिया अघि बढाउने निर्वाचन समितिको निर्णय
कांग्रेस विशेष महाधिवेशन : बन्दसत्रभित्र पनि चर्कियो नयाँ नेतृत्व चयनको माग

कांग्रेस विशेष महाधिवेशन : बन्दसत्रभित्र पनि चर्कियो नयाँ नेतृत्व चयनको माग
विशेषबाट चयन हुने नेतृत्वले वैधता प्राप्त गर्ने दाबीमा गगनले देखाएका कानुनी आधार

विशेषबाट चयन हुने नेतृत्वले वैधता प्राप्त गर्ने दाबीमा गगनले देखाएका कानुनी आधार
कांग्रेसमा सहमति खोज्न अगाडि सारियो तीन विकल्प

कांग्रेसमा सहमति खोज्न अगाडि सारियो तीन विकल्प
निकटस्थहरूलाई देउवाको ब्रिफिङ : ‘सम्भावित परिस्थिति सामना गर्न तयार रहौं’

निकटस्थहरूलाई देउवाको ब्रिफिङ : ‘सम्भावित परिस्थिति सामना गर्न तयार रहौं’
रामहरिले भने- पूर्णबहादुर र शेखरलाई महाधिवेशन स्थल पठाउँछौं

रामहरिले भने- पूर्णबहादुर र शेखरलाई महाधिवेशन स्थल पठाउँछौं
शेरबहादुर देउवा पर्ख र हेरको अवस्थामा हुनुहुन्छ : वीरबहादुर बलायर

शेरबहादुर देउवा पर्ख र हेरको अवस्थामा हुनुहुन्छ : वीरबहादुर बलायर
कांग्रेस विशेष महाधिवेशन लम्बियो

कांग्रेस विशेष महाधिवेशन लम्बियो
विशेष महाधिवेशन
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

विशेष महाधिवेशनमा गण्डकी सभापतिको प्रस्ताव- राजतन्त्र पुन:बहाली गर्न सबै शक्तिसँग छलफल

विशेष महाधिवेशनमा गण्डकी सभापतिको प्रस्ताव- राजतन्त्र पुन:बहाली गर्न सबै शक्तिसँग छलफल
विशेष महाधिवेशन : १३ सदस्यीय पदाधिकारीमा उम्मेदवारी दिन सकिने

विशेष महाधिवेशन : १३ सदस्यीय पदाधिकारीमा उम्मेदवारी दिन सकिने
कांग्रेस विशेष महाधिवेशन : निर्वाचन तालिका आएसँगै बढाइयो सुरक्षा

कांग्रेस विशेष महाधिवेशन : निर्वाचन तालिका आएसँगै बढाइयो सुरक्षा
विशेष महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चुन्न निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक, ९ बजे मतदान

विशेष महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चुन्न निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक, ९ बजे मतदान
कांग्रेस विशेष महाधिवेशन : बन्दसत्रभित्र पनि चर्कियो नयाँ नेतृत्व चयनको माग

कांग्रेस विशेष महाधिवेशन : बन्दसत्रभित्र पनि चर्कियो नयाँ नेतृत्व चयनको माग
नयाँ नेतृत्व चयनको माग राखेर भृकुटीमण्डपमा नाराबाजी

नयाँ नेतृत्व चयनको माग राखेर भृकुटीमण्डपमा नाराबाजी

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प
खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास
कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो
गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ

गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ
नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

7 Stories
जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

12 Stories
असल र सक्षम नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ ? यी हुन् १० गुण

असल र सक्षम नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ ? यी हुन् १० गुण

10 Stories
धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

7 Stories
जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित