कांग्रेसमा सहमति खोज्न अगाडि सारियो तीन विकल्प

धादिङ जिल्ला सभापति रामनाथ अधिकारीका अनुसार तीन प्रस्ताव अघि सारिएको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २८ गते २१:२७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली कांग्रेसभित्र देखिएको विवाद मिलाउन मध्यमार्गी प्रस्ताव अघि सारिएको छ।
  • विशेष महाधिवेशनलाई पार्टीले स्वामित्व लिने र सभापति देउवाले उम्मेदवारका लागि हस्ताक्षर गर्ने अधिकार कार्यवाहक सभापति खड्कालाई दिने प्रस्ताव छ।
  • पार्टीभित्र उत्पन्न संकटबाट निकास निकाल्न दुबै पक्षबाट वार्ता समिति गठन गर्ने कुरा भइरहेको छ।

२८ पुस, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र देखिएको विवाद मिलाउनका लागि मध्यमार्गी प्रस्ताव अघि सारिएको छ । डा. शेखर कोइरालानिकट रहेको जिल्ला सभापतिहरूले उक्त प्रस्तावमाथि छलफल गरी नेताहरूलाई जानकारी गराएका छन् ।

हिजोदेखि सुरु भएको विशेष महाधिवेशनबाट पार्टी विभाजन हुने संशयले मध्यमार्गी प्रस्ताव बाहिर ल्याइएको छ । धादिङ जिल्ला सभापति रामनाथ अधिकारीका अनुसार तीन प्रस्ताव अघि सारिएको छ ।

उनका अनुसार विशेष महाधिवेशनलाई पार्टीले स्वामित्व लिने, सभापति शेरबहादुर देउवाले उम्मेदवारका लागि हस्ताक्षर गर्ने अधिकार कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई प्रदान गर्ने, नियमित महाधिवेशनको सुनिश्चितता गर्ने र विशेष महाधिवेशनमा प्रस्तुत भएका दस्तावेजलाई पार्टीको पुँजीको रुपमा स्वीकार गर्नेलगायत छन् ।

उक्त प्रस्तावलाई सभापति शेरबहादुर देउवासमक्ष पुर्‍याइसकिएको अधिकारीले जानकारी गराए । शेखर निकटका जिल्ला सभापतिहरूले मंगलबार सभापति देउवालाई भेट्ने तय भएको छ । पार्टीभित्र उत्पन्न संकटबाट निकास निकाल्न दुवै पक्षबाट वार्ता समिति गठन गर्ने बारेमा पनि कुरा भइरहेको अधिकारीले जानकारी गराए । मध्यमार्गी प्रस्तावका लागि धार्दिङका जिल्ला सभापति अधिकारीसहित चितवनका राजेश्वर खनाल, नुवाकोटका रमेश महत लगायत सक्रिय भएका थिए ।

संस्थापनइतरका नेता डा. शेखर कोइरालाले आफूनिकटका नेता र कानुन व्यवसायीसँग सोमबार बिहान छलफल गरेका थिए । कोइरालाले सोमबार नै महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मासँग पनि छलफल गरेका थिए ।

विशेष महाधिवेशनको दोस्रो दिन महामन्त्री गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माको प्रतिवेदन पेश भएको छ । बन्दसत्रमा उक्त प्रतिवेदनमाथि मंगलबार पनि प्रतिनिधिहरूले दृष्टिकोण राख्ने भएका छन् ।

कांग्रेस महाधिवेशन विवाद
नेपाली कांग्रेस
