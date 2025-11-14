शेरबहादुर देउवा पर्ख र हेरको अवस्थामा हुनुहुन्छ : वीरबहादुर बलायर

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
२८ पुस, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पार्टी विशेष महाधिवेशनलाई लिएर पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको नेताहरूले बताएका छन् ।
नेता वीरबहादुर बलायरले सभापति पार्टी कसरी एक बनाउने भन्ने चिन्तामा रहेको बताए ।
‘पार्टीलाई कसरी एकता राख्ने भन्नेमा सबैको चिन्ता र चासो छ । विशेष महाधिवशन भनिएको भेलाले कस्तो एजेन्डा ल्याउँछ भन्ने छ,’देउवासँगको छलफलपछि बलायरले भने, ‘देश संक्रमणकालीन अवस्थामा छ । निर्वाचन र अधिवेशन सम्पन्न गरेर राष्ट्रियता बलियो बनाउनुपर्छ भन्नेमा सभापतिको जोड छ । अहिले चाहिँ पर्ख र हेरको अवस्थामा हुनुहुन्छ ।’
उनले सभापति र विशेष महाधिवेशन पक्षमा रहेका महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा, विश्वप्रकाश शर्मा पार्टी विभाजनको पक्षमा नरहेकोले निकास निस्किने बताए ।
