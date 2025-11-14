शेरबहादुरलाई शेखरको आग्रह : पार्टी विभाजन रोक्नुस्

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले पार्टी फुटबाट जोगाउन सभापति शेरबहादुर देउवालाई आग्रह गर्नुभएको छ।
- शेखर कोइरालाले देउवासँग आधा घण्टा छलफल गर्नुभएको छ र विभाजन रोक्न तत्काल कदम चाल्न भनिएको छ।
- महाधिवेशन प्रतिनिधिको मागअनुसार महामन्त्री गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले विशेष महाधिवेशन आह्वान गरेका छन्।
२८ पुस, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले पार्टी फुटबाट जोगाउन सभापति शेरबहादुर देउवालाई आग्रह गरेका छन् । केहीबेरअघि आफूनिकटका पदाधिकारी तथा नेताहरूसहित देउवा निवास महाराजगञ्जमा पुगेका शेखरले देउवालाई यस्तो आग्रह गरेको भेटमा सहभागी एक नेताले अनलाइखबरलाई जानकारी दिए ।
‘शेखर दाइको नेतृत्वमा हामी सभापतिलाई भेट्न आयौँ । थुप्रै नेताहरू हुनुहुन्थ्यो,’ उनले भने,’ उहाँ (शेखर)ले विभाजनबाट रोक्न के गर्न सकिन्छ तत्काल गर्नुस् भन्नुभयो ।’
शेखरका स्वकीय सचिव दिनेश थपलियाले देउवासँग आधा घण्टा छलफल भएको जानकारी दिए ।
५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको मागअनुसार महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले विशेष महाधिवेशन आह्वान गरे । सोहीअनुसार आइतबार उद्घाटन भयो । सोमबार बन्दसत्र जारी छ ।
यही बेला देउवा भने आफूनिकट नेता र कानुनव्यवसायीसँग छलफलमा जुटेका छन् ।
