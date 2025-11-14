+
शेरबहादुरलाई शेखरको आग्रह : पार्टी विभाजन रोक्नुस्

नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले पार्टी फुटबाट जोगाउन सभापति शेरबहादुर देउवालाई आग्रह गरेका छन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २८ गते १६:५५

  • नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले पार्टी फुटबाट जोगाउन सभापति शेरबहादुर देउवालाई आग्रह गर्नुभएको छ।
  • शेखर कोइरालाले देउवासँग आधा घण्टा छलफल गर्नुभएको छ र विभाजन रोक्न तत्काल कदम चाल्न भनिएको छ।
  • महाधिवेशन प्रतिनिधिको मागअनुसार महामन्त्री गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले विशेष महाधिवेशन आह्वान गरेका छन्।

२८ पुस, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले पार्टी फुटबाट जोगाउन सभापति शेरबहादुर देउवालाई आग्रह गरेका छन् । केहीबेरअघि आफूनिकटका पदाधिकारी तथा नेताहरूसहित देउवा निवास महाराजगञ्जमा पुगेका शेखरले देउवालाई यस्तो आग्रह गरेको भेटमा सहभागी एक नेताले अनलाइखबरलाई जानकारी दिए ।

‘शेखर दाइको नेतृत्वमा हामी सभापतिलाई भेट्न आयौँ । थुप्रै नेताहरू हुनुहुन्थ्यो,’ उनले भने,’ उहाँ (शेखर)ले विभाजनबाट रोक्न के गर्न सकिन्छ तत्काल गर्नुस् भन्नुभयो ।’

शेखरका स्वकीय सचिव दिनेश थपलियाले देउवासँग आधा घण्टा छलफल भएको  जानकारी दिए ।

५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको मागअनुसार महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले विशेष महाधिवेशन आह्वान गरे । सोहीअनुसार आइतबार उद्घाटन भयो । सोमबार बन्दसत्र जारी छ ।

यही बेला देउवा भने आफूनिकट नेता र कानुनव्यवसायीसँग छलफलमा जुटेका छन् ।

शेरबहादुरलाई शेखरको आग्रह : पार्टी विभाजन रोक्नुस्

रवि-बालेनलक्षित गगनको टिप्पणीः लोकतन्त्र भनेको चमत्कार होइन

‘विशेष महाधिवेशन संविधान, कानुन र विधानसम्मत छ’

‘कांग्रेसको नाम र इतिहास ठूलो छ, फगत सन्देशले जनतालाई भरोसा दिँदैन’

विगतमा सत्ता केन्द्रित सहकार्य गरेकोमा गगनको क्षमायाचना 

जेनजी आन्दोलनलाई लिएर गगनका ४ संकल्प

विश्वप्रकाशको प्रस्ताव : बुढीगण्डकीको पानी चितवनमा जम्मा गर्ने, तराईमा वितरण गर्ने

विश्वप्रकाशको प्रस्ताव : एकपटक समानुपातिक, अन्तिम पटक समानुपातिक

विगतका गल्ती सच्याउने कांग्रेसको १८ बुँदे प्रस्ताव, एक व्यक्ति बढी दुई पटक प्रधानमन्त्री

जेनजीलाई आत्मसमीक्षा गर्न विश्वप्रकाशको सुझाव, भने- आफ्नो भागको जिम्मा लिनुपर्छ

गगन-विश्वलाई शेखरले भने : केके कुरा हो लिखित आओस्, अनि मात्रै आउँछु

कांग्रेस विशेष महाधिवेशनको कार्यविधि पारित (कार्यविधिसहित)

नेपाली कांग्रेस
