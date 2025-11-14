+
कांग्रेसले बोलायो केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २८ गते १९:२२

  • नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक २८ पुस बिहान ११ बजे सानेपामा बस्ने गरी आह्वान गरिएको छ।
  • मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले बैठक आह्वान भएको जानकारी दिएका छन्।
  • पार्टीको एक पक्षले विशेष महाधिवेशन अवैधानिक भनेका छन् भने अर्को पक्षले नेतृत्व र नीति चुन्नेगरी अघि बढ्ने बताएका छन्।

२८ पुस, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक आह्वान भएको छ ।

भोलि बिहान ११ बजे बस्नेगरी बैठक आह्वान गरिएको मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार, बैठक केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बस्नेछ ।

पार्टीको एक पक्षले विशेष महाधिवेशन गरेपछि विवाद बढ्दै गएको छ । संस्थापन पक्षीय नेताहरूले विशेष महाधिवेशन अवैधानिक भनिरहेका छन् भने विशेष पक्षधरहरूले भने नेतृत्व र नीति चुन्नेगरी अघि बढ्ने बताएका छन् ।

