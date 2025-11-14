रामहरिले भने- पूर्णबहादुर र शेखरलाई महाधिवेशन स्थल पठाउँछौं

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाली कांग्रेसभित्रको द्वन्द्व अन्त्यका लागि विभिन्न विकल्पमा छलफल सुरु भएको छ।
- सभापति शेरबहादुर देउवाले आफूनिकटका नेताहरूलाई बोलाएर विशेष महाधिवेशन केन्द्रित छलफल गरेका छन्।
- नेता रामहरि खतिवडाले पार्टी एकता र बलियो बनाउन हठ त्यागेर निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने बताए।
२८ पुस, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्रको द्वन्द्व अन्त्यका लागि विभिन्न विकल्पमा छलफल सुरु भएको छ । प्रदर्शनीमार्गस्थित भृकुटीमण्डमा विशेष महाधिवेशनको बन्दसत्र जारी रहँदा पार्टी संस्थापन समूहका नेताहरू भने त्यसलाई रोकेर पार्टी एक बनाएर जानेबारे छलफल गरिरहेका छन् ।
आजै सभापति शेरबहादुर देउवाले आफूनिकटका नेताहरूलाई बोलाएर विशेष महाधिवेशन केन्द्रित छलफल गरेका छन् । छलफलमा सहभागी नेता रामहरि खतिवडाले पार्टीलाई बलियो बनाउनेबारे कुरा भएको बताए ।
उनले भने, ‘भृकुटीमण्डपमा शेखर कोइराला, पूर्णबहादुर खड्का को हुन्छ गएर सम्बोधन गरेर पार्टी एकता हुन्छ भने पनि त्यो गरौँ भनेर हामी लागेका छौँ ।’
उनले विशेष महाधिवेशन पक्षधर र त्यसको विपक्षमा रहेकाहरूले हठ त्यागेर निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने बताए ।’निष्कर्ष- पार्टीलाई बलियो बनाउँदा के हुन्छ त्यो गरौँ भन्ने हो । मेरो बाह्रै टक्का नगरौँ भन्ने कुरा सभापतिजीसँगको छलफलमा भयो,’ उनले भने ।
