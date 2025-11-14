+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

रामहरिले भने- पूर्णबहादुर र शेखरलाई महाधिवेशन स्थल पठाउँछौं

आजै सभापति शेरबहादुर देउवाले आफूनिकटका नेताहरूलाई बोलाएर विशेष महाधिवेशन केन्द्रित छलफल गरेका छन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २८ गते १८:१८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली कांग्रेसभित्रको द्वन्द्व अन्त्यका लागि विभिन्न विकल्पमा छलफल सुरु भएको छ।
  • सभापति शेरबहादुर देउवाले आफूनिकटका नेताहरूलाई बोलाएर विशेष महाधिवेशन केन्द्रित छलफल गरेका छन्।
  • नेता रामहरि खतिवडाले पार्टी एकता र बलियो बनाउन हठ त्यागेर निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने बताए।

२८ पुस, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्रको द्वन्द्व अन्त्यका लागि विभिन्न विकल्पमा छलफल सुरु भएको छ । प्रदर्शनीमार्गस्थित भृकुटीमण्डमा विशेष महाधिवेशनको बन्दसत्र जारी रहँदा पार्टी संस्थापन समूहका नेताहरू भने त्यसलाई रोकेर पार्टी एक बनाएर जानेबारे छलफल गरिरहेका छन् ।

आजै सभापति शेरबहादुर देउवाले आफूनिकटका नेताहरूलाई बोलाएर विशेष महाधिवेशन केन्द्रित छलफल गरेका छन् । छलफलमा सहभागी नेता रामहरि खतिवडाले पार्टीलाई बलियो बनाउनेबारे कुरा भएको बताए ।

उनले भने, ‘भृकुटीमण्डपमा शेखर कोइराला, पूर्णबहादुर खड्का को हुन्छ गएर सम्बोधन गरेर पार्टी एकता हुन्छ भने पनि त्यो गरौँ भनेर हामी लागेका छौँ ।’

उनले विशेष महाधिवेशन पक्षधर र त्यसको विपक्षमा रहेकाहरूले हठ त्यागेर निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने बताए ।’निष्कर्ष- पार्टीलाई बलियो बनाउँदा के हुन्छ त्यो गरौँ भन्ने हो । मेरो बाह्रै टक्का नगरौँ भन्ने कुरा सभापतिजीसँगको छलफलमा भयो,’ उनले भने ।

कांग्रेस महाधिवेशन विवाद
रामहरिले भने- पूर्णबहादुर र शेखरलाई महाधिवेशन स्थल पठाउँछौं

रामहरिले भने- पूर्णबहादुर र शेखरलाई महाधिवेशन स्थल पठाउँछौं
शेरबहादुर देउवा पर्ख र हेरको अवस्थामा हुनुहुन्छ : वीरबहादुर बलायर

शेरबहादुर देउवा पर्ख र हेरको अवस्थामा हुनुहुन्छ : वीरबहादुर बलायर
कांग्रेस विशेष महाधिवेशन लम्बियो

कांग्रेस विशेष महाधिवेशन लम्बियो
गगन-विश्वसँग छलफल गर्ने जिम्मा देउवा र पूर्णबहादुरलाई

गगन-विश्वसँग छलफल गर्ने जिम्मा देउवा र पूर्णबहादुरलाई
गगन-विश्वलाई पछि नहट्न बन्दसत्र हलबाट महाधिवेशन प्रतिनिधिको दबाब

गगन-विश्वलाई पछि नहट्न बन्दसत्र हलबाट महाधिवेशन प्रतिनिधिको दबाब
शेरबहादुरलाई शेखरको आग्रह : पार्टी विभाजन रोक्नुस्

शेरबहादुरलाई शेखरको आग्रह : पार्टी विभाजन रोक्नुस्
शेरबहादुरलाई भेटेर निस्किएका शशांकले भने : पार्टी विभाजन रोक्ने प्रयास हुँदैछ

शेरबहादुरलाई भेटेर निस्किएका शशांकले भने : पार्टी विभाजन रोक्ने प्रयास हुँदैछ
रवि-बालेनलक्षित गगनको टिप्पणीः लोकतन्त्र भनेको चमत्कार होइन

रवि-बालेनलक्षित गगनको टिप्पणीः लोकतन्त्र भनेको चमत्कार होइन
‘विशेष महाधिवेशन संविधान, कानुन र विधानसम्मत छ’

‘विशेष महाधिवेशन संविधान, कानुन र विधानसम्मत छ’
‘कांग्रेसको नाम र इतिहास ठूलो छ, फगत सन्देशले जनतालाई भरोसा दिँदैन’

‘कांग्रेसको नाम र इतिहास ठूलो छ, फगत सन्देशले जनतालाई भरोसा दिँदैन’
विगतमा सत्ता केन्द्रित सहकार्य गरेकोमा गगनको क्षमायाचना 

विगतमा सत्ता केन्द्रित सहकार्य गरेकोमा गगनको क्षमायाचना 
जेनजी आन्दोलनलाई लिएर गगनका ४ संकल्प

जेनजी आन्दोलनलाई लिएर गगनका ४ संकल्प
नेपाली कांग्रेस विशेष महाधिवेशन ्
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

कांग्रेस विशेष महाधिवेशन लम्बियो

कांग्रेस विशेष महाधिवेशन लम्बियो
गगन-विश्वसँग छलफल गर्ने जिम्मा देउवा र पूर्णबहादुरलाई

गगन-विश्वसँग छलफल गर्ने जिम्मा देउवा र पूर्णबहादुरलाई
दुवै पक्षको जित हुने गरी निकास खोजिँदैछ : श्यामकुमार घिमिरे

दुवै पक्षको जित हुने गरी निकास खोजिँदैछ : श्यामकुमार घिमिरे
गगन-विश्वलाई पछि नहट्न बन्दसत्र हलबाट महाधिवेशन प्रतिनिधिको दबाब

गगन-विश्वलाई पछि नहट्न बन्दसत्र हलबाट महाधिवेशन प्रतिनिधिको दबाब
शेरबहादुरलाई शेखरको आग्रह : पार्टी विभाजन रोक्नुस्

शेरबहादुरलाई शेखरको आग्रह : पार्टी विभाजन रोक्नुस्
देउवासँग छलफल गर्न महाराजगञ्ज पुगे शेखरसहित नेता

देउवासँग छलफल गर्न महाराजगञ्ज पुगे शेखरसहित नेता

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास
कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो
गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ

गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ
नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

12 Stories
असल र सक्षम नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ ? यी हुन् १० गुण

असल र सक्षम नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ ? यी हुन् १० गुण

10 Stories
धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

7 Stories
जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

7 Stories
कसरी धुने डाउन ज्याकेट ?

कसरी धुने डाउन ज्याकेट ?

13 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित