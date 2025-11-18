+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

शेरबहादुरलाई भेटेर निस्किएका शशांकले भने : पार्टी विभाजन रोक्ने प्रयास हुँदैछ

नेपाली कांग्रेसका नेता डा.शशांक कोइरालाले पार्टी विभाजन रोक्ने प्रयास भइरहेको बताएका छन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २८ गते १७:०६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली कांग्रेसका नेता डा.शशांक कोइरालाले पार्टी विभाजन रोक्ने प्रयास भइरहेको बताएका छन्।
  • सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा भएको छलफलपछि उनले 'मिलाउने प्रयास हुँदैछ' भने।
  • विशेष महाधिवेशन नेतृत्व चयनतर्फ गएको संकेतपछि विभाजन रोक्न देउवा र अन्य नेताहरू छलफल गरिरहेका छन्।

२८ पुस, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता डा.शशांक कोइरालाले पार्टी विभाजन रोक्ने प्रयास भइरहेको बताएका छन् । सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा भएको छलफलपछि बाहिरिनेक्रममा सञ्चारकर्मीहरूसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘मिलाउने प्रयास हुँदैछ । पार्टी कुनै हालतमा पनि ब्रेक गर्न हुँदैन भन्ने कुरा भयो ।’ उनले अन्य नेताहरूसँग छलफल गरिरहँदा शेखर कोइराला पनि आएको र विभाजन रोक्नेबारे कुरा गरेको बताए ।

नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन भृकुटीमण्डपमा जारी छ । आइतबार उद्घाटन सत्र भएको थियो भने आज बन्दसत्र जारी छ । बन्दसत्रमा महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मासहितका नेताहरू छन् । कांग्रेसका ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले माग गरेको विशेष अधिवेशन सभापति देउवासहितका नेताले बेवास्ता गरेपछि महामन्त्रीद्वयले आह्वान गरेका थिए ।

विशेष महाधिवेशन नेतृत्व चयनतर्फ गएको संकेत पाएपछि देउवा र विशेष महाधिवेशनको पक्षमा नरहेका नेताहरू पार्टी विभाजन रोक्न भन्दै छलफल गरिरहेका छन् ।

कांग्रेस महाधिवेशन विवाद
शेरबहादुरलाई भेटेर निस्किएका शशांकले भने : पार्टी विभाजन रोक्ने प्रयास हुँदैछ

शेरबहादुरलाई भेटेर निस्किएका शशांकले भने : पार्टी विभाजन रोक्ने प्रयास हुँदैछ
शेरबहादुरलाई शेखरको आग्रह : पार्टी विभाजन रोक्नुस्

शेरबहादुरलाई शेखरको आग्रह : पार्टी विभाजन रोक्नुस्
रवि-बालेनलक्षित गगनको टिप्पणीः लोकतन्त्र भनेको चमत्कार होइन

रवि-बालेनलक्षित गगनको टिप्पणीः लोकतन्त्र भनेको चमत्कार होइन
‘विशेष महाधिवेशन संविधान, कानुन र विधानसम्मत छ’

‘विशेष महाधिवेशन संविधान, कानुन र विधानसम्मत छ’
‘कांग्रेसको नाम र इतिहास ठूलो छ, फगत सन्देशले जनतालाई भरोसा दिँदैन’

‘कांग्रेसको नाम र इतिहास ठूलो छ, फगत सन्देशले जनतालाई भरोसा दिँदैन’
विगतमा सत्ता केन्द्रित सहकार्य गरेकोमा गगनको क्षमायाचना 

विगतमा सत्ता केन्द्रित सहकार्य गरेकोमा गगनको क्षमायाचना 
जेनजी आन्दोलनलाई लिएर गगनका ४ संकल्प

जेनजी आन्दोलनलाई लिएर गगनका ४ संकल्प
विश्वप्रकाशको प्रस्ताव : बुढीगण्डकीको पानी चितवनमा जम्मा गर्ने, तराईमा वितरण गर्ने

विश्वप्रकाशको प्रस्ताव : बुढीगण्डकीको पानी चितवनमा जम्मा गर्ने, तराईमा वितरण गर्ने
विश्वप्रकाशको प्रस्ताव : एकपटक समानुपातिक, अन्तिम पटक समानुपातिक

विश्वप्रकाशको प्रस्ताव : एकपटक समानुपातिक, अन्तिम पटक समानुपातिक
विगतका गल्ती सच्याउने कांग्रेसको १८ बुँदे प्रस्ताव, एक व्यक्ति बढी दुई पटक प्रधानमन्त्री

विगतका गल्ती सच्याउने कांग्रेसको १८ बुँदे प्रस्ताव, एक व्यक्ति बढी दुई पटक प्रधानमन्त्री
जेनजीलाई आत्मसमीक्षा गर्न विश्वप्रकाशको सुझाव, भने- आफ्नो भागको जिम्मा लिनुपर्छ

जेनजीलाई आत्मसमीक्षा गर्न विश्वप्रकाशको सुझाव, भने- आफ्नो भागको जिम्मा लिनुपर्छ
गगन-विश्वलाई शेखरले भने : केके कुरा हो लिखित आओस्, अनि मात्रै आउँछु

गगन-विश्वलाई शेखरले भने : केके कुरा हो लिखित आओस्, अनि मात्रै आउँछु
शशांक कोइराला
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास
कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो
गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ

गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ
नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

12 Stories
असल र सक्षम नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ ? यी हुन् १० गुण

असल र सक्षम नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ ? यी हुन् १० गुण

10 Stories
धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

7 Stories
जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

7 Stories
कसरी धुने डाउन ज्याकेट ?

कसरी धुने डाउन ज्याकेट ?

13 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित