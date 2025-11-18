देशलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा अगाडि बढाउन चुनाव एकमात्र विकल्प : शशांक कोइराला

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
२६ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले मुलुकलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा अगाडि बढाउन आम निर्वाचन नै एकमात्र विकल्प भएको बताएका छन् ।
सानेपामा जारी केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा बुधबार धारणा राख्दै उनले कांग्रेस २१ फागुनको निर्वाचनमा सहभागी हुनुपर्नेमा जोड दिए । निर्वाचनका लागि वातावरण बनाउने जिम्मेवारी सरकारको भएको उनको भनाइ थियो ।
‘मुलुकलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा अगाडि बढाउन आम निर्वाचन नै एकमात्र विकल्प हो । त्यही कारण कांग्रेस फागुन २१ को निर्वाचनमा सहभागी हुनुपर्छ,’ नेता कोइरालाले भने, ‘तर, निर्वाचनका लागि वातावरण बनाउने जिम्मेवारी सरकारको हो । यतिबेला देशमा भयरहित वातावरण छैन ।’
कांग्रेस विशेष महाधिवेशनमा जान नहुनेमा जोड दिँदै नेता कोइरालाले विशेष महाधिवेशनका लागि हस्ताक्षर गरेका प्रतिनिधिहरूलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्नु व्यवहारिक हुने बताए ।
‘यतिबेला विशेष महाधिवेशनमा पार्टी जानुहुन्न । तर, विशेष महाधिवेशन माग गरेका साथीहरूलाई पनि विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्नु व्यवहारिक हुन्छ,’ कोइरालाले भने, ‘पार्टी महाधिवेशनको विषयमा पक्ष–विपक्षमा बाँडिएर द्वन्द्व बढाउनेभन्दा विशेष महाधिवेशनको माग राख्ने साथीहरूको भावनालाई पनि समेटेर केन्द्रीय समितिबाट सर्वसम्मत समाधान खोजेर जानुपर्छ ।’
सामाजिक न्याय र समतामुलुक समाज निर्माणको वीपीको विचारलाई स्थापित गर्न र नेपाललाई त्यही मार्गबाट समुन्नतिमा पुर्याउन द्वन्द्व व्यवस्थापनलाई केन्द्रमा राख्नुपर्नेमा आफू प्रष्ट भएको उनको भनाइ थियो ।
नेता कोइरालाले राष्ट्र र पार्टी विषम परिस्थितिमा रहेको अवस्थामा पार्टीमा देखिएको द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि वीपी कोइरालाको राष्ट्रिय मेलमिलापको नीतिलाई मनन गर्दै एकताबद्ध पार्टी निर्माण नै आजको आवश्यकता रहेको बताए ।
अहिलेको मुख्य प्राथमिकता २१ फागुनको निर्वाचन भएको बताउँदै उनले निर्वाचनमा जान दल, नागरिक समाजलगायत सबैलाई एकताबद्ध बनाउनुपर्ने दायित्व कांग्रेसको काँधमा रहेको कोइरालाले बताए ।
‘यतिबेला नेपाली कांग्रेस आन्तरिक रूपान्तरणको चरणमा छ भने सँगै देशलाई सही दिशा दिनुपर्ने दायित्व पनि कांग्रेसकै काँधमा छ,’ उनले भने, ‘मुलुकलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा अगाडि बढाउन आम निर्वाचन नै एकमात्र विकल्प हो । त्यही कारण कांग्रेस फागुन २१ को निर्वाचनमा सहभागी हुनुपर्छ ।’
नेता कोइरालाले जेनजी आन्दोलनपछि नयाँ सरकार परिवर्तन भए पनि संविधान यथावत रहेको भन्दै २१ फागुनको निर्वाचनमार्फत् बन्ने प्रतिनिधिसभाले आवश्यक संविधान संशोधन गरेर जेनजीका जायज माग पूरा गर्न सक्ने पनि बताए ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा सभापति शेरबहादुर देउवामाथि भएको सांघातिक आक्रमणप्रति आपत्ति जनाउँदै उनले २३ र २४ भदौको घटनालाई निष्पक्ष छानबिन गरेर वास्तविकता सार्वजनिक गरिनुपर्ने माग पनि गरे ।
