+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

देशलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा अगाडि बढाउन चुनाव एकमात्र विकल्प : शशांक कोइराला

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ कात्तिक २६ गते १५:५४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले मुलुकलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा अगाडि बढाउन २१ फागुनको आम निर्वाचन एकमात्र विकल्प भएको बताए।
  • कोइरालाले निर्वाचनका लागि वातावरण बनाउने जिम्मेवारी सरकारको भएको र अहिले देशमा भयरहित वातावरण नभएको उल्लेख गरे।
  • उनले पार्टीमा द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि वीपी कोइरालाको राष्ट्रिय मेलमिलाप नीतिलाई मनन गरी एकताबद्ध पार्टी निर्माण आवश्यक भएको बताए।

२६ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले मुलुकलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा अगाडि बढाउन आम निर्वाचन नै एकमात्र विकल्प भएको बताएका छन् ।

सानेपामा जारी केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा बुधबार धारणा राख्दै उनले कांग्रेस २१ फागुनको निर्वाचनमा सहभागी हुनुपर्नेमा जोड दिए । निर्वाचनका लागि वातावरण बनाउने जिम्मेवारी सरकारको भएको उनको भनाइ थियो ।

‘मुलुकलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा अगाडि बढाउन आम निर्वाचन नै एकमात्र विकल्प हो । त्यही कारण कांग्रेस फागुन २१ को निर्वाचनमा सहभागी हुनुपर्छ,’ नेता कोइरालाले भने, ‘तर, निर्वाचनका लागि वातावरण बनाउने जिम्मेवारी सरकारको हो । यतिबेला देशमा भयरहित वातावरण छैन ।’

कांग्रेस विशेष महाधिवेशनमा जान नहुनेमा जोड दिँदै नेता कोइरालाले विशेष महाधिवेशनका लागि हस्ताक्षर गरेका प्रतिनिधिहरूलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्नु व्यवहारिक हुने बताए ।

‘यतिबेला विशेष महाधिवेशनमा पार्टी जानुहुन्न । तर, विशेष महाधिवेशन माग गरेका साथीहरूलाई पनि विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्नु व्यवहारिक हुन्छ,’ कोइरालाले भने, ‘पार्टी महाधिवेशनको विषयमा पक्ष–विपक्षमा बाँडिएर द्वन्द्व बढाउनेभन्दा विशेष महाधिवेशनको माग राख्ने साथीहरूको भावनालाई पनि समेटेर केन्द्रीय समितिबाट सर्वसम्मत समाधान खोजेर जानुपर्छ ।’

सामाजिक न्याय र समतामुलुक समाज निर्माणको वीपीको विचारलाई स्थापित गर्न र नेपाललाई त्यही मार्गबाट समुन्नतिमा पुर्‍याउन द्वन्द्व व्यवस्थापनलाई केन्द्रमा राख्नुपर्नेमा आफू प्रष्ट भएको उनको भनाइ थियो ।

नेता कोइरालाले राष्ट्र र पार्टी विषम परिस्थितिमा रहेको अवस्थामा पार्टीमा देखिएको द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि वीपी कोइरालाको राष्ट्रिय मेलमिलापको नीतिलाई मनन गर्दै एकताबद्ध पार्टी निर्माण नै आजको आवश्यकता रहेको बताए ।

अहिलेको मुख्य प्राथमिकता २१ फागुनको निर्वाचन भएको बताउँदै उनले निर्वाचनमा जान दल, नागरिक समाजलगायत सबैलाई एकताबद्ध बनाउनुपर्ने दायित्व कांग्रेसको काँधमा रहेको कोइरालाले बताए ।

‘यतिबेला नेपाली कांग्रेस आन्तरिक रूपान्तरणको चरणमा छ भने सँगै देशलाई सही दिशा दिनुपर्ने दायित्व पनि कांग्रेसकै काँधमा छ,’ उनले भने, ‘मुलुकलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा अगाडि बढाउन आम निर्वाचन नै एकमात्र विकल्प हो । त्यही कारण कांग्रेस फागुन २१ को निर्वाचनमा सहभागी हुनुपर्छ ।’

नेता कोइरालाले जेनजी आन्दोलनपछि नयाँ सरकार परिवर्तन भए पनि संविधान यथावत रहेको भन्दै २१ फागुनको निर्वाचनमार्फत् बन्ने प्रतिनिधिसभाले आवश्यक संविधान संशोधन गरेर जेनजीका जायज माग पूरा गर्न सक्ने पनि बताए ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा सभापति शेरबहादुर देउवामाथि भएको सांघातिक आक्रमणप्रति आपत्ति जनाउँदै उनले २३ र २४ भदौको घटनालाई निष्पक्ष छानबिन गरेर वास्तविकता सार्वजनिक गरिनुपर्ने माग पनि गरे ।

निर्वाचन नेपाली कांग्रेस शशांक कोइराला
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

चुनावी चिन्ता : के निर्वाचनको वातावरण बन्दैछ ?

चुनावी चिन्ता : के निर्वाचनको वातावरण बन्दैछ ?
‘कुलमानजी सरकारमा रहँदा पार्टी नेतृत्वमा बस्नुहुन्न,फर्केपछि अध्यक्ष बन्नुहुन्छ’

‘कुलमानजी सरकारमा रहँदा पार्टी नेतृत्वमा बस्नुहुन्न,फर्केपछि अध्यक्ष बन्नुहुन्छ’
फरार कैदी र लुटिएका हतियार निर्वाचनका बाधक हुन् : गणेश लामा

फरार कैदी र लुटिएका हतियार निर्वाचनका बाधक हुन् : गणेश लामा
रास्वपा प्रतिवेदन : चुनावमा अन्य दलसँग गठबन्धन गर्न सक्ने प्रस्ताव

रास्वपा प्रतिवेदन : चुनावमा अन्य दलसँग गठबन्धन गर्न सक्ने प्रस्ताव
राष्ट्रिय सभा सदस्यहरू भन्छन्- अबको एजेन्डा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना होइन, चुनाव नै हो

राष्ट्रिय सभा सदस्यहरू भन्छन्- अबको एजेन्डा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना होइन, चुनाव नै हो
एमाले निर्वाचनबाट भाग्ने दल होइन : पोखरेल

एमाले निर्वाचनबाट भाग्ने दल होइन : पोखरेल

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

बिहारमा नेपाली बुहारीको मताधिकार खोसियो, भाजपाले बनायो चुनावी मसला

बिहारमा नेपाली बुहारीको मताधिकार खोसियो, भाजपाले बनायो चुनावी मसला
टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने

टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने
‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’

‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’
न्युयोर्कका ममदानी र काठमाडौंका कम्युनिस्टहरू

न्युयोर्कका ममदानी र काठमाडौंका कम्युनिस्टहरू
रहरको पदयात्रा, कहरको मृत्यु

रहरको पदयात्रा, कहरको मृत्यु
चुनावी सुरक्षा रणनीति बनाउने गृहकार्य सुरु, हतियार र फरार कैदी मुख्य थ्रेट

चुनावी सुरक्षा रणनीति बनाउने गृहकार्य सुरु, हतियार र फरार कैदी मुख्य थ्रेट
जाँचबुझमा असहयोग गरेको भन्दै आईजीपी खापुङलाई ५ सय रुपैयाँ जरिबानाको प्रस्ताव

जाँचबुझमा असहयोग गरेको भन्दै आईजीपी खापुङलाई ५ सय रुपैयाँ जरिबानाको प्रस्ताव

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

फिनल्यान्डको शिक्षा किन विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छ, कसरी पढाइन्छ ?

फिनल्यान्डको शिक्षा किन विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छ, कसरी पढाइन्छ ?

11 Stories
ओट्स र मुस्ली : कुन बढी स्वस्थकर, किन ?

ओट्स र मुस्ली : कुन बढी स्वस्थकर, किन ?

8 Stories
कस्ता श्रीमान् रुचाउँछन् महिला ?

कस्ता श्रीमान् रुचाउँछन् महिला ?

7 Stories
मान्छेले किन यौनको बारेमा बढी सोच्छ ?

मान्छेले किन यौनको बारेमा बढी सोच्छ ?

9 Stories
बिना कान कसरी सर्पले आवाज सुन्छ ?

बिना कान कसरी सर्पले आवाज सुन्छ ?

5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित