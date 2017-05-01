प्रतिनिधिसभा चुनाव : नवलपुर-१ बाट शशांक कोइरालासहित ५ जना सिफारिस

२६ मंसिर, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शशांक कोइला नवलपुर क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार सिफारिस भएका छन् । नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेश कार्यसमितिले कोइरालासहित ५ जनाको नाम प्रत्यक्षतर्फ सिफारिस गरेको हो ।
कोइरालासहित महेन्द्रध्वज जिसी, गजेन्द्रबहादुर आले मगर, ओमप्रकाश सापकोटा, बालकृष्ण घिमिरे र होमराज रानाभाटको नाम सिफारिस गरिएको प्रदेश कार्यसमितिले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
