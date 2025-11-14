+
+
गगन-विश्वलाई पछि नहट्न बन्दसत्र हलबाट महाधिवेशन प्रतिनिधिको दबाब

बन्दसत्रमा उपस्थित महाधिवेशन प्रतिनिधि भन्छन्- हलले जसरी पनि नीति र नेतृत्व बदल्नुपर्छ । जे भनेर महाधिवेशन आह्वान गरियो, त्यहीअनुसार अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।

दिनेश गौतम कौशल काफ्ले दिनेश गौतम, कौशल काफ्ले
२०८२ पुष २८ गते १७:१२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनमा २६ सय बढी प्रतिनिधि सहभागी भएर नीति र नेतृत्व परिवर्तनमा सामूहिक छलफल भइरहेको छ।
  • महाधिवेशनले वर्तमान केन्द्रीय समिति विघटन गरी नयाँ कार्यसमिति चयन गर्ने प्रस्ताव पेस गरेको छ।
  • महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालाई नेतृत्व सम्हाल्न दबाब दिँदै पुस्तान्तरण र समन्वय आवश्यक रहेको प्रतिनिधिहरूले बताएका छन्।

२८ पुस, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालाई पछि नहट्न बन्दसत्र हलबाट दबाब बढाएका छन् ।

बन्दसत्रमा नीति र नेतृत्वबारे सामूहिक छलफल चलिरहेको छ । छलफलमा पार्टीमा पुस्तान्तरण र हस्तान्तरण हुनुपर्नेमा प्रतिनिधिहरू एकमत छन् ।

‘हलले नेतृत्व परिवर्तन भनिरहेको छ । अग्रजलाई पाखा नलगाई जेनजीलाई सम्बोधन गरेर नेतृत्व चयन हुनुपर्छ । कांग्रेसलाई जोगाउन यतिबेला सबै पक्षको समन्वय आवश्यक छ,’ झापाबाट आएकी प्रतिनिधि चन्द्राकुमारी खड्काले भनिन्, ‘पार्टीलाई सक्षम बनाउन गगन-विश्व अगाडि बढ्नुपर्छ । बन्दसत्र हलले यही चाहेको छ ।’

जेनजी आन्दोलनपछि स्थिति बदलिएकाले नयाँ नेतृत्वसहित कांग्रेस चुनावमा होमिनुपर्ने धारणा प्रतिनिधिको छ । ‘निर्वाचनमा जाँदा परिवर्तनको आभास दिनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

महाधिवेशन प्रतिनिधि नीति र नेतृत्व नै परिवर्तनको पक्षमा उभिएका छन् । ‘नीति पनि नयाँ र नेतृत्व पनि नयाँ हुनुपर्छ । सधैं एउटै अनुहार भयो । जेनजी आन्दोलले पनि परिवर्तन खोजेको छ,’ सोलुखुम्बुबाट आएका मनोज खड्काले भने, ‘यो बन्दसत्रको हलमा पुस्तान्तरणको आवाज उठिरहेको छ । महामन्त्रीद्वयले नेतृत्व सम्हाल्नुपर्छ । उहाँहरूलाई अब ब्याक हुने छुट छैन ।’

नयाँ-पुराना र जेनजीको मिश्रित अवधारणामा नेतृत्व चयन हुनुपर्ने मत पनि हलमा जाहेर भइरहेको छ ।

बाग्लुङबाट आएका महासमिति सदस्य सीताराम रसाइली भने यो विशेष महाधिवेशनले नीति र नेतृत्वमाथि बहस गरिरहेकोले अहिले नै निचोडमा पुग्न हतार हुने बताउँछन् । उनका अनुसार अहिले वार्ता र संवाद चलिरहेकाले कोर्स कता अघि बढ्छ थाहा छैन ।

‘अहिले महामन्त्रीको प्रतिवेदन आएको छ । त्यसमै हाम्रो छलफल हुन्छ । यो विशेष महाधिवेशनले नीति त फेर्छ नै, नयाँ नेतृत्व छान्ने सम्भावना पनि धेरै छ,’ उनले भने ।

देश-विदेशबाट आएका यत्रा प्रतिनिधिको महत्त्व बुझेर ससम्मान विशेष महाधिवेशनमा नआएकाहरूलाई पनि सहभागी हुन रसाइलीले अनुरोध गरे ।

उनले भने, ‘यत्रा मान्छे आएका छौँ । यहाँ नेताभन्दा नीतिको विषयमा धेरै छलफल छ । नेतृत्वको हकमा कसरी अघि बढ्छ थाहा छैन । जेहोस् सकेसम्म सबै पक्षलाई मिलाएर लानुपर्नेमा हाम्रो जोड छ ।’

कुवेतबाट विशेष महाधिवेशनको लागि भृकुटीमण्डपमा आइपुगेका छन्, महासमिति सदस्य/महाधिवेशन प्रतिनिधि राजेन्द्र रसाइली । उनी पार्टीले विशेष अवस्थामा विशेष महाधिवेशन बोलाएकाले छुट्टि लिएरै काठमाडौं आइपुगेका हुन् ।

उनका अनुसार हलले जसरी पनि नीति र नेतृत्व बदल्नुपर्छ । सोहीअनुसार बन्दसत्रमा छलफल पनि भइरहेको छ । जे भनेर हस्ताक्षर गरेर आह्वान गरियो, त्यहीअनुसार अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको उनको भनाइ छ ।

‘नीति र नेतृत्व बदलिनुपर्छ भनेर विशेष महाधिवेशन माग गरिएको हो । जति पनि विश्वभरका प्रतिनिधि छौँ, यसकै लागि आएका हौँ,’ उनले भने, ‘पार्टी फुट्ने सम्भावना छैन । भरसक सहमति गरेरै जानुपर्छ । तर उहाँहरू (देउवा पक्षधर) यता आएर यत्रा प्रतिनिधिको सम्मान गरिदिनुपर्छ र एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्छ ।’

के हुँदैछ बन्दसत्रमा ?

बन्दसत्रमा नयाँ कार्यसमिति चयनको प्रस्ताव पेस भइसकेको छ । वर्तमान केन्द्रीय समिति विघटन भएको छ । यसले नयाँ नेतृत्व चयनको बाटो खुलेको छ ।

कांग्रेसको चौधौं महाधिवेशन २०७८ (मंसिर २४ देखि २८) बाट निर्वाचित मौजुदा केन्द्रीय कार्यसमितिको पदावधि समाप्त भइसकेकोले समिति विघटन गर्ने र नेपाली कांग्रेसको १५औं महाधिवेशन सम्पन्न नहुँदासम्मको लागि नयाँ केन्द्रीय कार्यसमिति निर्वाचनको प्रस्ताव पेस भएको हो ।

समसामयिक राजनीतिक समीक्षा, राजनीतिक तथा पार्टीको नीति, विधानमा आवश्यक संशोधन, परिमार्जन र पार्टीको संरचनागत र सांगठनिक सुधारको प्रस्ताव पनि पेस भएको छ ।

बन्दसत्रमा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सांगठनिक र गगन थापाले राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गरेका छन् । बन्दसत्रमा २६ सय बढी प्रतिनिधि रहेको आयोजक कमिटीले जनाएको छ । तर ५९.२ प्रतिशत प्रतिनिधि सहभागी भएको कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीको दाबी छ ।

‘हिजो उद्घाटनमा ठूलो उत्साह देखियो । दिउँसो १२ बजेदेखि राति ८ बजेसम्म मान्छे बसे । त्यो नै पुनर्जागरण हो, ‘केसीले भने, ‘महाधिवेशनमा ५९.२ प्रतिशत प्रतिनिधि सहभागी छन् । अब नीति र नेतृत्वबारे महाधिवेशनले निर्णय गर्छ ।’

वैधानिकतामा प्रश्न उठेको छ नि भन्ने प्रश्नमा केसीले विशेष महाधिवेशन वैधानिक र विधिसम्मत भएको दाबी गरे ।

तस्वीरहरू: विकास श्रेष्ठ/अनलाइनखबर

गगन-विश्वलाई पछि नहट्न बन्दसत्र हलबाट महाधिवेशन प्रतिनिधिको दबाब

शेरबहादुरलाई शेखरको आग्रह : पार्टी विभाजन रोक्नुस्

शेरबहादुरलाई भेटेर निस्किएका शशांकले भने : पार्टी विभाजन रोक्ने प्रयास हुँदैछ

रवि-बालेनलक्षित गगनको टिप्पणीः लोकतन्त्र भनेको चमत्कार होइन

‘विशेष महाधिवेशन संविधान, कानुन र विधानसम्मत छ’

‘कांग्रेसको नाम र इतिहास ठूलो छ, फगत सन्देशले जनतालाई भरोसा दिँदैन’

विगतमा सत्ता केन्द्रित सहकार्य गरेकोमा गगनको क्षमायाचना 

जेनजी आन्दोलनलाई लिएर गगनका ४ संकल्प

विश्वप्रकाशको प्रस्ताव : बुढीगण्डकीको पानी चितवनमा जम्मा गर्ने, तराईमा वितरण गर्ने

विश्वप्रकाशको प्रस्ताव : एकपटक समानुपातिक, अन्तिम पटक समानुपातिक

विगतका गल्ती सच्याउने कांग्रेसको १८ बुँदे प्रस्ताव, एक व्यक्ति बढी दुई पटक प्रधानमन्त्री

जेनजीलाई आत्मसमीक्षा गर्न विश्वप्रकाशको सुझाव, भने- आफ्नो भागको जिम्मा लिनुपर्छ

दिनेश गौतम

अनलाइनखबरका संवाददाता गौतम शिक्षा र सामाजिक विषयमा समाचार लेख्छन् ।

कौशल काफ्ले

काफ्ले अनलाइनखबरमा समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।

