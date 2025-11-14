बन्दसत्रमा गगनले पेस गरे राजनीतिक प्रतिवेदन

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले पार्टीको विशेष महाधिवेशनको बन्दसत्रमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गर्नुभएको छ।
- थापाले विशेष महाधिवेशनलाई अवैधानिक भनिएको विषयमा जवाफ दिँदै संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले अवैध भन्न नसक्ने बताउनुभएको छ।
२८ पुस, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले पार्टीको विशेष महाधिवेशनको बन्दसत्रमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गरेका छन् । थापाले विशेष महाधिवेशनलाई अवैधानिक भनिएको भन्दै यसबारे जवाफ पनि दिएका छन् ।
महामन्त्री थापाले नेपालको संविधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले विशेष महाधिवेशनलाई अवैध भन्न नसक्ने बताएका हुन् ।
