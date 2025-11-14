+
निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशनलाई अवैधानिक भन्न सक्दैन : गगन थापा

महामन्त्री थापाले विशेष महाधिवेशनलाई निर्वाचन आयोगले अवैधानिक भन्न नसक्ने बताएका छन् ।

अनलाइनखबर
२०८२ पुष २८ गते १३:३४

२८ पुस, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले विशेष महाधिवेशनलाई निर्वाचन आयोगले अवैधानिक भन्न नसक्ने बताएका छन् ।

सोमबार विशेष महाधिवेशनको बन्द सत्रमा समसामयिक राजनीतिक प्रस्ताव पेस गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

नेपालको संविधानभन्दा माथि केही नभएको भन्दै उनले भने, ‘संविधानको व्यवस्था के छ ? राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको व्यवथा के छ ? त्यसको आधारमा हाम्रो विधान निर्वाचन आयोगबाट प्रमाणित भएको विधान हो । आज यो विषयमा कसैले कानुनी प्रश्न उठायो भने नेपालको संविधानको आधारमा नेपालको निर्वाचन आयोगले एक-दुई-तीन हाम्रो विशेष महाधिवेशनलाई अवैधानिक भन्न सक्दै सक्दैन, ढुक्क भएर बस्नुस् ।’

गगन थापा नेपाली कांग्रेस विशेष महाधिवेशन
प्रतिक्रिया

