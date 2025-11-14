गगन-विश्वसँग छलफल गर्ने जिम्मा देउवा र पूर्णबहादुरलाई

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफूनिकट नेतहरूसँग छलफल गरेका छन्।
- सभापति र कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई दुई महामन्त्रीसँग कुरा गर्ने जिम्मा दिइएको छ।
- मीनबहादुर विश्वकर्माले भने, 'कोही पनि पार्टी विभाजन चाहँदैन' र सभापतिले पार्टी एक राख्ने गरी छलफल थाल्नु भएको हो।
२८ पुस, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफूनिकट नेतहरूसँग छलफल गरेका छन् ।
केहीबेरअघि सभापति शेरबहादुर देउवासँग भएको छलफलले दुई महामन्त्रीसँग कुरा गर्ने जिम्मा सभापति र कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई दिने निष्कर्ष निकालेको हो ।
‘सभापति र कार्यवाहक सभापतिले सम्बन्धितसँग संवाद गर्ने निष्कर्ष निकालियो,’ छलफलमा सहभागी मीनबहादुर विश्वकर्माले भने, ‘कोही पनि पार्टी विभाजन चाहँदैन । मत मात्रै होइन, पार्टी पनि एक राख्ने गरी सभापतिले छलफल थाल्नु भएको हो ।
उनले महामन्त्रीहरूसँगको छलफल आजै र चाँडै हुने पनि बताए ।
कांग्रेस महाधिवेशन विवाद
