संस्थापनसँग छलफलका लागि विशेष महाधिवेशन पक्षले पनि बनायो वार्ता टोली

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन पक्षधरले नीति र नेतृत्व परिवर्तनको माग गर्दै सभापति देउवा पक्षसँग वार्ता टोली बनाएको छ।
- विशेष पक्षले प्रदीप पौडेल, गुरुराज घिमिरे, मधु आचार्य र देवराज चालिसे गरी टोली बनाएको छ भने देउवाले उपसभापति खड्का र रमेश लेखकलाई वार्ताका लागि जिम्मेवारी दिएका छन्।
- दुवै पक्षबीच भोलि मंगलबार बिहान छलफल हुने तयारी छ र विशेष महाधिवेशनलाई सभापति देउवाले मान्यता नदिने सन्देश निकटस्थमार्फत् दिइरहेका छन्।
२८ पुस, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन पक्षधरले संस्थापनसँग छलफलका लागि वार्ता टोली बनाएको छ ।
नीति र नेतृत्व परिवर्तनको माग गर्दै विशेष महाधिवेशन आयोजना गरेको पक्षले सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षसँग कुरा गर्न वार्ता टोली बनाएको हो ।
विशेष पक्षले बनाएको समितिमा नेताहरू प्रदीप पौडेल, गुरुराज घिमिरे, मधु आचार्य र देवराज चालिसे छन् ।
सभापति देउवाले उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र रमेश लेखकलाई विशेष पक्षसँग वार्ता गर्ने जिम्मेवारी दिएका छन् ।
दुई पक्षबीच भोलि मंगलबार बिहान छलफलको तयारी छ । विशेष पक्षले सभापति देउवासहित संस्थापन पक्षलाई बोलाएपनि उनीहरू भृकुटीमण्डपमा जारी विशेष महाधिवेशनमा उपस्थित भएका छैनन् ।
सभापति देउवाले विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता नदिने सन्देश समेत निकटस्थहरूमार्फत् दिइरहेका छन् ।
कांग्रेसका ५१ प्रतिशत भन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिले तत्काल नीति र नेतृत्व परिवर्तनमा जोड दिएका छन् । संस्थापन पक्षले बेवास्ता गरे जारी विशेष महाधिवेशनबाटै निर्वाचन प्रक्रिया थाल्ने उनीहरूको चेतावनी छ ।
विशेष पक्षको नेतृत्व महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले गरिरहेका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4