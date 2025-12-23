+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

कांग्रेस विशेष महाधिवेशन : सभापतिमा उम्मेदवारी दिन ३० हजार शुल्क

नेपाली कांग्रेसको विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन केन्द्रीय निर्वाचन समितिले उम्मेदवारको मनोनयन शुल्क निर्धारण गरेको छ । 

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २९ गते १४:१६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली कांग्रेसको विशेष केन्द्रीय महाधिवेशनको लागि उम्मेदवारले मनोनयन शुल्क बुझाउनुपर्ने भएको छ।
  • सभापति पदका उम्मेदवारले ३० हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने केन्द्रीय निर्वाचन समितिका संयोजक सीताराम केसीले बताए।
  • उपसभापति र महामन्त्री पदका उम्मेदवारले २५ हजार, सहमहामन्त्रीले २० हजार र केन्द्रीय सदस्यले १० हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने केसीले जानकारी दिएका छन्।

२९ पुस काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन केन्द्रीय निर्वाचन समितिले उम्मेदवारको मनोनयन शुल्क निर्धारण गरेको छ ।

निर्वाचन समितिका संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता सीताराम केसीका अनुसार सभापति पदमा उम्मेदवारी दिनेले ३० हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने छ ।

त्यस्तै उपसभापति र महामन्त्री पदका लागि २५ हजार रुपैयाँ शुक्ल बुझाउनुपर्छ ।

सहमहामन्त्रीका उम्मेदवारले २० हजार र केन्द्रीय सदस्य पदका उम्मेदवारले १० हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने केसीले जानकारी दिएका छन् ।

 

कांग्रेस महाधिवेशन विवाद
विशेष महाधिवेशन : सभापतिको लागि ३ वटा फाराम वितरण

विशेष महाधिवेशन : सभापतिको लागि ३ वटा फाराम वितरण
निर्वाचन समितिले भन्यो : उम्मेदवारी दर्ताका लागि नगद ल्याउनू, क्यूआर चल्दैन

निर्वाचन समितिले भन्यो : उम्मेदवारी दर्ताका लागि नगद ल्याउनू, क्यूआर चल्दैन
कांग्रेस विशेष महाधिवेशन : उम्मेदवारी दर्ताको समय ५ बजेसम्म थपियो

कांग्रेस विशेष महाधिवेशन : उम्मेदवारी दर्ताको समय ५ बजेसम्म थपियो
विशेष महाधिवेशन : सुरु भयो उम्मेदवारी दर्ता प्रक्रिया

विशेष महाधिवेशन : सुरु भयो उम्मेदवारी दर्ता प्रक्रिया
विशेष महाधिवेशन : चार हजार ६३८ जना मतदाताको नामावली सार्वजनिक

विशेष महाधिवेशन : चार हजार ६३८ जना मतदाताको नामावली सार्वजनिक
कांग्रेस विशेष महाधिवेशन : सभापतिमा उम्मेदवारी दिन ३० हजार शुल्क

कांग्रेस विशेष महाधिवेशन : सभापतिमा उम्मेदवारी दिन ३० हजार शुल्क
नेतृत्व चयनका लागि चुनावी प्रक्रिया अघि बढाउने निर्वाचन समितिको निर्णय

नेतृत्व चयनका लागि चुनावी प्रक्रिया अघि बढाउने निर्वाचन समितिको निर्णय
कांग्रेस विशेष महाधिवेशन : बन्दसत्रभित्र पनि चर्कियो नयाँ नेतृत्व चयनको माग

कांग्रेस विशेष महाधिवेशन : बन्दसत्रभित्र पनि चर्कियो नयाँ नेतृत्व चयनको माग
विशेषबाट चयन हुने नेतृत्वले वैधता प्राप्त गर्ने दाबीमा गगनले देखाएका कानुनी आधार

विशेषबाट चयन हुने नेतृत्वले वैधता प्राप्त गर्ने दाबीमा गगनले देखाएका कानुनी आधार
कांग्रेसमा सहमति खोज्न अगाडि सारियो तीन विकल्प

कांग्रेसमा सहमति खोज्न अगाडि सारियो तीन विकल्प
निकटस्थहरूलाई देउवाको ब्रिफिङ : ‘सम्भावित परिस्थिति सामना गर्न तयार रहौं’

निकटस्थहरूलाई देउवाको ब्रिफिङ : ‘सम्भावित परिस्थिति सामना गर्न तयार रहौं’
रामहरिले भने- पूर्णबहादुर र शेखरलाई महाधिवेशन स्थल पठाउँछौं

रामहरिले भने- पूर्णबहादुर र शेखरलाई महाधिवेशन स्थल पठाउँछौं
नेपाली कांग्रेस
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

विशेष महाधिवेशन : सभापतिको लागि ३ वटा फाराम वितरण

विशेष महाधिवेशन : सभापतिको लागि ३ वटा फाराम वितरण
निर्वाचन समितिले भन्यो : उम्मेदवारी दर्ताका लागि नगद ल्याउनू, क्यूआर चल्दैन

निर्वाचन समितिले भन्यो : उम्मेदवारी दर्ताका लागि नगद ल्याउनू, क्यूआर चल्दैन
कांग्रेस विशेष महाधिवेशन : उम्मेदवारी दर्ताको समय ५ बजेसम्म थपियो

कांग्रेस विशेष महाधिवेशन : उम्मेदवारी दर्ताको समय ५ बजेसम्म थपियो
विशेष महाधिवेशन : चार हजार ६३८ जना मतदाताको नामावली सार्वजनिक

विशेष महाधिवेशन : चार हजार ६३८ जना मतदाताको नामावली सार्वजनिक
भृकुटीमण्डपमा विशेष महाधिवेशनको कार्तालिका, सानेपामा केन्द्रीय सदस्यहरू भेला हुँदै

भृकुटीमण्डपमा विशेष महाधिवेशनको कार्तालिका, सानेपामा केन्द्रीय सदस्यहरू भेला हुँदै
कांग्रेस विशेष महाधिवेशन : निर्वाचन तालिका आएसँगै बढाइयो सुरक्षा

कांग्रेस विशेष महाधिवेशन : निर्वाचन तालिका आएसँगै बढाइयो सुरक्षा

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प
खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास
कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो
गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ

गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ
नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

7 Stories
जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

12 Stories
असल र सक्षम नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ ? यी हुन् १० गुण

असल र सक्षम नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ ? यी हुन् १० गुण

10 Stories
धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

7 Stories
जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित