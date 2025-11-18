+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

देउवासँग केवल बाँकी छन् केही घण्टा

सम्मानजनक बहिर्गमनको मौका यसअघि नै गुमाइसकेका देउवाले मध्यरातसम्म बोल्ड डिसिजन लिन सक्छन् ?

0Comments
Shares
बसन्त बस्नेत बसन्त बस्नेत
२०८२ पुष २९ गते २१:१३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • कांग्रेसको दोस्रो विशेष महाधिवेशनमा मंगलबार महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माका प्रतिवेदन पारित भएपछि नेतृत्व चयन प्रक्रियामा अघि बढिएको छ।
  • सभापतिमा चार उम्मेदवारका लागि मनोनयन भइसकेको छ र देउवा पक्ष र गगन–विश्वप्रकाश पक्षबीच स्पष्ट द्वन्द्व देखिएको छ।
  • शेरबहादुर देउवाले आज रातिसम्म पार्टी सभापतिको वैधानिकता राखेका छन्, त्यसपछि बहुसंख्यक प्रतिनिधिले नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछन्।

२९ पुस, काठमाडौं । विशेष महाधिवेशनलाई भृकुटीमण्डपको भेला भनेर शेरबहादुर देउवा पक्षले सीमित गर्न खोजे पनि कांग्रेसको आन्तरिक जीवनमा यो नै निर्णायक बन्ने प्रष्ट भएको छ ।

कांग्रेस दोस्रो विशेष महाधिवेशनको तेस्रो दिन अर्थात् मंगलबार बन्दसत्रमा दुई महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माका प्रतिवेदनहरू पारित भएसँगै अब उनीहरू नेतृत्व चयनतर्फ अघि बढेका छन् ।

सभापतिमा चार उम्मेदवारका लागि मनोनयन फारम लगिसकिएको छ । अरु पदका लागि पनि आकांक्षीहरू भिड्दैछन् ।

कांग्रेस नेता सुवास पोखरेलले बन्दसत्रपछि मिडिया सेन्टरमा बोलेझैं, अब सभापति देउवा र महामन्त्रीहरुका बीचमा कुनै ‘मध्यस्थकर्ता’ रहेन । कांग्रेसमा अब दुई पक्ष देखिएका छन् ः देउवा पक्ष र गगन–विश्वप्रकाश पक्ष ।

विश्वप्रकाशले अर्का महामन्त्री गगनलाई महाधिवेशनको माइकबाटै अबको पार्टी सभापति, अनि प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार प्रस्ताव गरिसकेका छन्, जसलाई कर्तल ध्वनिले अनुमोदन गरेको छ ।

शेरबहादुर देउवासँग आज रातिसम्म मात्रै पार्टी सभापतिको वैधानिकता बाँकी छ । त्यसपछि कांग्रेसका बहुसंख्यक महाधिवेशन प्रतिनिधिले गगन वा जोकोही नयाँ अनुहारलाई चुन्न पाउने आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नेछन् ।

यो देउवाको राजनीतिक जीवनमा आएको ठूलो असफलता हुनेछ । याद गरौं, २८ असोजसम्म उनीसँग कांग्रेसको नेतृत्व अधिकार थियो । त्यसपछि पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यबाहक सुम्पँदै सक्रिय राजनीतिबाट अवकाशको संकेत गरे पनि देउवाले फेरि सत्तालोभ गरे ।

राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायतले डाकेका बैठकमा जान थाले । पार्टीका नीति निर्णयमा पूर्णबहादुर खड्कालाई औपचारिक बैठकमार्फत् अघि सारे पनि चाबी भने आफूसँगै राखे ।

देउवाले आज मंगलबार साँझ भनेका छन्, ‘साँझसम्म कुरौं, म मिलाउँछु । किन अन्यथा निर्णय गर्ने ?’

पहिले थोरै बोल्ने देउवाका बोली निर्णायक हुन्थे, अब उनी प्रतिक्रियामा सीमित छन् । उनको यो प्रतिक्रिया प्रकाशशरण महतको मुखबाट बाहिर आएको छ, जसलाई विशेष महाधिवेशनले पूरै खण्डन गरिदिएको छ ।

गगन थापाले भनेका छन्, ‘कुनै सम्झौता भएको छैन, कुनै नयाँ विषय प्रवेश भएछ भने पनि यो विशेष महाधिवेशन हलभन्दा बाहिर निर्णय हुँदैन । यही हलले जे पास गर्छ, त्यही अन्तिम निर्णय हुन्छ ।’

त्यस अर्थमा देउवाका लागि बहुसंख्यक महाधिवेशन प्रतिनिधिले प्रयोग गर्ने पार्टीको सर्वोच्च अधिकारलाई शिरोपर गर्नुको विकल्प हुने छैन ।

साँझ बसेको बैठकपछि रमेश लेखकले विशेष महाधिवेशनको स्वामित्व लिन मोटामोटी सहमति भएको बताएका छन् ।

महाधिवेशनमा पेश भएका प्रतिवेदन अध्ययन गरी संस्थापन पक्षबाट आएका सुझाव समावेश गरेर पारित गर्न सकारात्मक भएको उनको भनाइ छ । एमालेसँग चुनावी गठबन्धन नगर्न पनि संस्थापन लचिलो भएको उनले सुनाएका छन् ।

अब सहमति हुन नसकेको मुख्य विषय सभापति देउवा सक्रिय राजनीतिबाट अलग हुने वा पदमा टाँसिइरहने भन्ने हो । आगामी फागुनको आम चुनावमा बाँडिने टिकटमा कसले हस्ताक्षर गर्छ भन्ने अर्को प्रश्न छँदै छ ।

तर यी विषयमा देउवा पक्षले स्पष्ट कुरा गरेको छैन । केवल देउवा सकारात्मक छन् भनेको छ । गगन र विश्वलाई प्रष्टै दबाब छ– ७७ जिल्ला तथा प्रवासबाट आएका प्रतिनिधिहरुलाई ‘होला, यदि, नत्र, त्यसो भएमा’ जस्ता वाक्य प्रयोग गरेर फर्काउन असम्भव छ । उनीहरु अब हुन्छ र हुन्नमा निर्णय लिएर हलमा छिर्नुपर्ने चुनौतीमा छन् ।

यस अर्थमा देउवासँग आज मध्यरातसम्म बोल्ड डिसिजन लिनुपर्ने चुनौती छ । अब पनि उनले पदको हठ गरिराखे भने कांग्रेस विभाजनको बाटोमा जाने छ ।

कुनै बेला विभाजन गरिसकेका देउवाका लागि आफ्नो राजनीतिक अवकाशको संघारमा अर्को कलंक लाग्ने छ । विधानतः अनि संविधान र कानुनको अभ्यास अन्तर्गत पनि देउवा आफूलाई वैध पुष्टि गर्ने कमजोर आधारसहित उभिनुपर्ने अवस्थामा हुनेछन् ।

गगन र विश्व भने पार्टी विधान बमोजिम महाधिवेशनलाई सर्वोच्च निकाय मान्दै बहुमत संख्या जुटाइरहेका छन् ।

देउवाले आफ्नो सम्मानजनक बहिर्गमनको पहलकदमी यसअघि नै गुमाइसकेका छन् । त्यस अर्थमा उनले पार्टी सग्लो राख्दै आफ्नो अनिवार्य अवकाशको बाटो लिनलाई केही घण्टामात्रै बाँकी छन् ।

बुधबार उम्मेदवारहरुले सभापतिदेखि केन्द्रीय सदस्य आदि पदका लागि भोट माग्दै कार्यकर्तासामू मत माग्न थालिसक्दा देउवाका लागि ‘अन्यथा निर्णय किन गर्ने,’ भनी सोध्ने हैसियतसमेत बाँकी रहने छैन ।

कांग्रेस महाधिवेशन विवाद
देउवासँग केवल बाँकी छन् केही घण्टा

देउवासँग केवल बाँकी छन् केही घण्टा
विशेष महाधिवेशन : सहमहामन्त्रीमा २ जनाको उम्मेदवारी

विशेष महाधिवेशन : सहमहामन्त्रीमा २ जनाको उम्मेदवारी
कांग्रेस विशेष महाधिवेशन : मनोनयन दर्ता सुरु

कांग्रेस विशेष महाधिवेशन : मनोनयन दर्ता सुरु
रातभरिमा कुरा मिल्छ, पार्टी एक हुन्छ : श्यामकुमार घिमिरे

रातभरिमा कुरा मिल्छ, पार्टी एक हुन्छ : श्यामकुमार घिमिरे
भृकुटीमण्डपमा विशेष महाधिवेशन होइन, भेला भइरहेको छ : एनपी साउद

भृकुटीमण्डपमा विशेष महाधिवेशन होइन, भेला भइरहेको छ : एनपी साउद
कांग्रेस विशेष महाधिवेशन : सभापति लड्ने भन्दै ४ जनाले लगे फाराम

कांग्रेस विशेष महाधिवेशन : सभापति लड्ने भन्दै ४ जनाले लगे फाराम
पार्टी फुटाए गगन-विश्व निष्कासनमा पर्नुहुन्छ : श्यामकुमार घिमिरे

पार्टी फुटाए गगन-विश्व निष्कासनमा पर्नुहुन्छ : श्यामकुमार घिमिरे
बन्दसत्रले के एक्सन गर्छ, त्यसको रियाक्सन पार्टी कार्यालयले दिन्छ : नैनसिंह महर

बन्दसत्रले के एक्सन गर्छ, त्यसको रियाक्सन पार्टी कार्यालयले दिन्छ : नैनसिंह महर
सानेपामा केन्द्रीय सदस्य कुरेको कुर्‍यै, शीर्ष नेता छुट्टै छलफलमा

सानेपामा केन्द्रीय सदस्य कुरेको कुर्‍यै, शीर्ष नेता छुट्टै छलफलमा
कांग्रेस विशेष महाधिवेशन : उम्मेदवार मनोनयनको समय साढे ७ बजेसम्म थपियो

कांग्रेस विशेष महाधिवेशन : उम्मेदवार मनोनयनको समय साढे ७ बजेसम्म थपियो
पार्टी फुटाउने अभियानमा सामेल हुँदिन : चन्द्र भण्डारी

पार्टी फुटाउने अभियानमा सामेल हुँदिन : चन्द्र भण्डारी
विशेष महाधिवेशन : सभापतिका लागि ३ वटा फाराम वितरण

विशेष महाधिवेशन : सभापतिका लागि ३ वटा फाराम वितरण
नेपाली कां‌ग्रेस
लेखक
बसन्त बस्नेत

बसन्त बस्नेत अनलाइनखबरका प्रधान सम्पादक हुन् । उनका 'महाभारा' र 'सिमसारा' उपन्यास तथा '७२ को विस्मय : संविधान मधेस र नाकाबन्दी' सामयिक इतिहास गरी तीन किताब प्रकाशित छन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

विशेष महाधिवेशनमा सहभागी नहुन बारा कांग्रेसको अपिल

विशेष महाधिवेशनमा सहभागी नहुन बारा कांग्रेसको अपिल
धनराज गुरुङ र खुमा अर्यालको नाम स्याङ्जाका दुवै क्षेत्रबाट सिफारिस

धनराज गुरुङ र खुमा अर्यालको नाम स्याङ्जाका दुवै क्षेत्रबाट सिफारिस
कांग्रेस संस्थापनका ‘७ भाइ’ माथि सभापतिको साझा उम्मेदवार खोज्न दबाब

कांग्रेस संस्थापनका ‘७ भाइ’ माथि सभापतिको साझा उम्मेदवार खोज्न दबाब
शेखर–गगन बैठक : ‘केन्द्रीय समितिले नै विशेष महाधिवेशन बोलाउनु उत्तम’

शेखर–गगन बैठक : ‘केन्द्रीय समितिले नै विशेष महाधिवेशन बोलाउनु उत्तम’
कांग्रेसका दुई समूहको दिनभर दौडधुप, बैठकको साझा एजेण्डा अझै तय भएन

कांग्रेसका दुई समूहको दिनभर दौडधुप, बैठकको साझा एजेण्डा अझै तय भएन
सानेपामा कांग्रेस पदाधिकारी बैठक

सानेपामा कांग्रेस पदाधिकारी बैठक

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प
खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास
कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो
गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ

गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ
नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

7 Stories
जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

12 Stories
असल र सक्षम नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ ? यी हुन् १० गुण

असल र सक्षम नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ ? यी हुन् १० गुण

10 Stories
धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

7 Stories
जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित