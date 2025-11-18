+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

बन्दसत्रले के एक्सन गर्छ, त्यसको रियाक्सन पार्टी कार्यालयले दिन्छ : नैनसिंह महर

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले विशेष महाधिवेशनको बन्दसत्रबाट के निर्णय हुन्छ भन्नेमा पार्टीले गर्ने कामकारबाही भरपर्ने बताएका छन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २९ गते १७:०६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले विशेष महाधिवेशनको बन्दसत्रबाट हुने निर्णयमा पार्टीको कामकारबाही भरपर्ने बताएका छन्।
  • महरले संस्थापन समूह र विशेष महाधिवेशन समूहबीच केही कुराहरू नमिलेको र केन्द्रीय कार्यालयले निर्णयको जवाफ दिने चेतावनी दिएको बताए।
  • देश विदेशका शुभचिन्तकहरूले पार्टी जोगाउन नेताहरूलाई दबाब दिइरहेको र केही कुरा गुमाएर पनि पार्टी जोगाउन छलफल भइरहेको महरले खुलाएका छन्।

२९ पुस, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले विशेष महाधिवेशनको बन्दसत्रबाट के निर्णय हुन्छ भन्नेमा पार्टीले गर्ने कामकारबाही भर पर्ने बताएका छन् ।

पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै महरले संस्थापन समूह र विशेष महाधिवेशन समूहबीच केही कुराहरू नमिलेको बताएका छन् ।

उनले विशेष महाधिवेशनको हलले गर्ने निर्णयको जवाफ केन्द्रीय कार्यालयले दिने चेतावनी दिए ।

‘विशेष महाधिवेशनमा भएका कुरालाई ग्रहण गर्नेलगायत विभिन्न प्रस्ताव आएको छ । यसबारे महाराजगञ्जमा छलफल भइरहेकै छ,’ विशेष महाधिवेशन निर्वाचन समितिले प्रक्रिया नै अघि बढाइसक्यो नि भन्ने प्रश्नमा उनले थपे, ‘स्वभाविक रुपमा एक्सनको रियाक्सन हुने कुरामा दुई मत भएन ।’

उनले देश विदेशमा रहेका शुभचिन्तकहरूले पार्टीलाई जोगाउनुपर्छ भनेर नेताहरूलाई प्रेसर दिइरहेको पनि बताए । उनले केही कुरा गुमाएर पनि पार्टी जोगाउनुपर्छ भनेर नेताहरूले छलफल गरिरहेको बताए ।

कांग्रेस महाधिवेशन विवाद
बन्दसत्रले के एक्सन गर्छ, त्यसको रियाक्सन पार्टी कार्यालयले दिन्छ : नैनसिंह महर

बन्दसत्रले के एक्सन गर्छ, त्यसको रियाक्सन पार्टी कार्यालयले दिन्छ : नैनसिंह महर
सानेपामा केन्द्रीय सदस्य कुरेको कुर्‍यै, शीर्ष नेता छुट्टै छलफलमा

सानेपामा केन्द्रीय सदस्य कुरेको कुर्‍यै, शीर्ष नेता छुट्टै छलफलमा
कांग्रेस विशेष महाधिवेशन : उम्मेदवार मनोनयनको समय साढे ७ बजेसम्म थपियो

कांग्रेस विशेष महाधिवेशन : उम्मेदवार मनोनयनको समय साढे ७ बजेसम्म थपियो
पार्टी फुटाउने अभियानमा सामेल हुँदिन : चन्द्र भण्डारी

पार्टी फुटाउने अभियानमा सामेल हुँदिन : चन्द्र भण्डारी
विशेष महाधिवेशन : सभापतिका लागि ३ वटा फाराम वितरण

विशेष महाधिवेशन : सभापतिका लागि ३ वटा फाराम वितरण
निर्वाचन समितिले भन्यो : उम्मेदवारी दर्ता गर्न नगद ल्याउनू, क्यूआर चल्दैन

निर्वाचन समितिले भन्यो : उम्मेदवारी दर्ता गर्न नगद ल्याउनू, क्यूआर चल्दैन
कांग्रेस विशेष महाधिवेशन : उम्मेदवारी दर्ताको समय ५ बजेसम्म थपियो

कांग्रेस विशेष महाधिवेशन : उम्मेदवारी दर्ताको समय ५ बजेसम्म थपियो
विशेष महाधिवेशन : सुरु भयो उम्मेदवारी दर्ता प्रक्रिया

विशेष महाधिवेशन : सुरु भयो उम्मेदवारी दर्ता प्रक्रिया
विशेष महाधिवेशन : चार हजार ६३८ जना मतदाताको नामावली सार्वजनिक

विशेष महाधिवेशन : चार हजार ६३८ जना मतदाताको नामावली सार्वजनिक
कांग्रेस विशेष महाधिवेशन : सभापतिमा उम्मेदवारी दिन ३० हजार शुल्क

कांग्रेस विशेष महाधिवेशन : सभापतिमा उम्मेदवारी दिन ३० हजार शुल्क
नेतृत्व चयनका लागि चुनावी प्रक्रिया अघि बढाउने निर्वाचन समितिको निर्णय

नेतृत्व चयनका लागि चुनावी प्रक्रिया अघि बढाउने निर्वाचन समितिको निर्णय
कांग्रेस विशेष महाधिवेशन : बन्दसत्रभित्र पनि चर्कियो नयाँ नेतृत्व चयनको माग

कांग्रेस विशेष महाधिवेशन : बन्दसत्रभित्र पनि चर्कियो नयाँ नेतृत्व चयनको माग
नैनसिंह महर
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना माग्दै रिट दिने निर्णय पार्टीले गरेको छैन : नैनसिंह महर

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना माग्दै रिट दिने निर्णय पार्टीले गरेको छैन : नैनसिंह महर
नयाँ मुभमेन्टबाट हुने परिवर्तन जनताको अधिकार हो : नैनसिंह महर

नयाँ मुभमेन्टबाट हुने परिवर्तन जनताको अधिकार हो : नैनसिंह महर
कांग्रेस एकताबद्ध भएर महाधिवेशन र निर्वाचनमा होमिने वातावरण बन्दैछ : महर

कांग्रेस एकताबद्ध भएर महाधिवेशन र निर्वाचनमा होमिने वातावरण बन्दैछ : महर
कांग्रेसका हरेक तहमा ३३ प्रतिशत बढी युवा अनिवार्य गर्न महरको प्रस्ताव

कांग्रेसका हरेक तहमा ३३ प्रतिशत बढी युवा अनिवार्य गर्न महरको प्रस्ताव
केन्द्रीय समितिलाई बन्धक नबनाउन कांग्रेस नेता महरको आग्रह

केन्द्रीय समितिलाई बन्धक नबनाउन कांग्रेस नेता महरको आग्रह
सरकारलाई महरको प्रश्न- तपाईंहरू चुनाव गर्न नसके के गर्न सक्नुहुन्छ ?

सरकारलाई महरको प्रश्न- तपाईंहरू चुनाव गर्न नसके के गर्न सक्नुहुन्छ ?

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प
खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास
कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो
गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ

गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ
नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

7 Stories
जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

12 Stories
असल र सक्षम नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ ? यी हुन् १० गुण

असल र सक्षम नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ ? यी हुन् १० गुण

10 Stories
धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

7 Stories
जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित