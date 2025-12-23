निर्वाचन समितिले भन्यो : उम्मेदवारी दर्ताका लागि नगद ल्याउनू, क्यूआर चल्दैन

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
२९ पुस, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन निर्वाचन समितिले मनोनयन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । निर्वाचन समितिले उम्मेदवार बन्न चाहनेहरूलाई मनोनयन शुल्क नगदै लिएर आउन पनि भनेको छ ।
उम्मेदवारी दर्ता ५ बजेपछि मात्रै हुने जानकारी दिँदै समितिका कर्मचारीले भने, ‘दर्ता शुल्क नगदै ल्याउनुपर्छ क्युआर चल्दैन ।’
कांग्रेसका ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले माग गरेअनुसार महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले विशेष महाधिवेशन आह्वान गरेका हुन् ।
आइतबारदेखि विशेष महाधिवेशन जारीछ । उता संस्थापन समूहका नेताहरू भने केन्द्रीय समिति बैठकमा छन् । त्यस्तै सभापति शेरबहादुर देउवा, नेता शेखर कोइराला र विशेष महाधिवेशन पक्षका नेताहरूबीचको वार्ता पनि सुरु हुँदैछ ।
