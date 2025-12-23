विशेष महाधिवेशन : सभापतिको लागि ३ वटा फाराम वितरण

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाली कांग्रेस विशेष महाधिवेशन निर्वाचन समितिले दिउँसो ३:२५ बजेसम्म ३० वटा फाराम वितरण गरिसकेको जानकारी दिएको छ।
- विशेष महाधिवेशन पक्षले निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाएपछि संस्थापन समूहले रोक्न छलफल डाकेको छ।
- कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको सभापतित्वमा पार्टी केन्द्रीय समिति बैठक सानेपामा जारी छ।
२९ काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस विशेष महाधिवेशन निर्वाचन समितिले दिउँसो ३:२५ बजेसम्म ३० वटा फाराम वितरण गरिसकेको जानकारी दिएको छ ।
३० मध्ये ३ वटा सभापति पदको उम्मेदवारको लागि तय भएको फाराम रहेको छ । अहिले फाराम वितरणको काम भइरहेको र फाराम बुझ्ने काम ५ बजेपछि मात्रै हुनेछ ।
कांग्रेसका ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले माग गरेको विशेष महाधिवेशनलाई सभपाति शेरबहादुर देउवासहित संस्थापन समूहले बेवास्ता गरेपछि महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले आह्वान गरेका हुन् ।
विशेष महाधिवेशन पक्षले निर्वाचन प्रक्रिया नै अघि बढाएपछि संस्थापन समूहले भने यसलाई रोक्न छलफल डाकेको छ । छलफलमा पार्टी सभापित देउवा समूह, नेता शेखर कोइराला समूह र विशेष महाधिवेशन समूहका नेताहरू सहभागी छन् ।
त्यस्तै कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको सभापतित्वमा पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा केन्द्रीय समिति बैठक पनि जारी छ ।
