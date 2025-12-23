+
भृकुटीमण्डपमा विशेष महाधिवेशनको कार्तालिका, सानेपामा केन्द्रीय सदस्यहरू भेला हुँदै

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मोहनबहादुर बस्नेतले पार्टी एकता कायम राख्नका लागि नियमित महाधिवेशनको पक्षमा रहेका र विशेषको पक्षमा रहेका नेताहरू लचक हुनुपर्ने बताएका छन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २९ गते १४:०७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन निर्वाचन समितिले निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गर्दा पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा केन्द्रीय समितिको बैठक बस्दैछ।
  • केन्द्रीय सदस्य मोहनबहादुर बस्नेतले पार्टी एकता कायम राख्न नियमित र विशेष महाधिवेशन पक्षका नेताहरू लचक हुनुपर्ने बताए।
  • नेता दीपक गिरीले पार्टी एकता नभत्किने गरी सुधार गरेर जान नेताहरू तयार रहेको विश्वास व्यक्त गरे।

२९ पुस, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन निर्वाचन समितिले निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरिहँदा पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा केन्द्रीय समितिको बैठक बस्दैछ । अहिले नेताहरू कृष्णप्रसाद सिटौला, मोहनबहादुर बस्नेत, दीपक गिरीलगायतहरू पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा पुगेका छन् ।

सानेपा पुगेका केन्द्रीय सदस्य बस्नेतले  पार्टी एकता कायम राख्नका लागि नियमित महाधिवेशनको पक्षमा रहेका र विशेषको पक्षमा रहेका नेताहरू लचक हुनुपर्ने बताएका छन् ।

‘विशेष महाधिवेशन भनेर आएकाहरू पनि पार्टी एकताका कायम हुनुपर्नेमै हुनुहुन्छ । लोकतान्त्रिक पार्टी कायम राख्नका लागि नेताहरू लागिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘चाहे यताका हुन् चाहे उताका हुन् नेताहरू मिलाएर जानुपर्ने हुन्छ । लचक हुनैपर्छ ।’

त्यस्तै नेता गिरीले पनि पार्टी एकता नभत्किने गरी सुधार गरेर जानुपर्ने बताए । ‘विशेष महाधिवेशनमा आएका साथीहरू र हामी पनि पार्टी एकताको पक्षमै छौँ,’ उनले भने, ‘पार्टी एकतामा खलल नपुग्ने गरी । सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू सुधार गरेर जान नेताहरू तयार हुनुहुन्छ भन्ने विश्वास छ ।’

त्यस्तै नेता विजय गच्छदारले पनि पार्टी एकताका लागि आफूले पहल गरिरहेको बताए । ‘पार्टी विभाजन नहोस् भनेर एकताको पक्षमा लागिरहेका छौँ । मैले पार्टी विभाजन भोगेको छु देखेको छु,’ उनले भने, ‘देश संकटमा छ । यसबेला नेपाली कांग्रेसले पार लगाउने नै हो । कांग्रेसभित्र विश्वासको संकटको सामना गरिरहेको छ ।’

 

नेपाली कांग्रेस
