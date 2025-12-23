+
कांग्रेस नेताहरूबीच मिलेन कुरा

नेपाली कांग्रेसको विवाद मिलाउन भन्दै भएको छलफल बिना निष्कर्ष टुंगिएको छ ।

अनलाइनखबर
२०८२ पुष २९ गते २३:२०

  • नेपाली कांग्रेसको विवाद मिलाउन मंगलबारदेखि तीन चरणमा भएको छलफल बिना निष्कर्ष टुंगिएको छ।
  • सभापति शेरबहादुर देउवाको बहिर्गमन र आगामी निर्वाचनको टिकट हस्ताक्षर विषयमा सहमति हुन सकेको छैन।
  • विशेष महाधिवेशन पक्षले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुलाई धेरै दिन काठमाडौँ राख्न नसकिने भन्दै भोलि बिहानसम्म डेडलाइन दिएको छ।

२९ पुस, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको विवाद मिलाउन भन्दै भएको छलफल बिना निष्कर्ष टुंगिएको छ । मंगलबार दिउँसोदेखि रातिसम्म तीन चरणमा भएको छलफलले निष्कर्ष निकाल्न नसकेको हो ।

‘आज रातिको छलफल टुंगोमा पुग्ने सकेन । छलफल जारी राख्ने र भोलि बिहानै छलफल सुरु गर्ने भन्ने कुरा भयो,’ छलफलमा सहभागी एक नेताले अनलाइनखबरसँग भने, ‘सभापतिको बहिर्गमनको विषयमा कुरा मिलिरहेको छैन ।’

कार्यवाहक दिएर सभापति शेरबहादुर देउवा उपचारका लागि विदेश जाँदा सबै जिम्मेवारी सुम्पिएर गएको भए पनि फर्किएपछि पुनः सक्रिए भएको विषयमा विशेष महाधिवेशन पक्षरले आपत्ति जनाएको थियो ।

‘सभापतिले जेनजी आन्दोलनपछि उपचारका लागि विदेश जाँदा कार्यवाहक दिनुभयो। उहाँको प्रशंशा हामीले पनि गर्यौँ । बाहिर पनि भयो भन्नुभयो,’ छलफलमा सहभागी अर्का नेताले भने, ‘अब भोलि बिहानसम्म टुंगिने आशा गरौँ ।’

विशेष पक्षले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुलाई धेरै दिन काठमाडौँ राख्न नसकिने भन्दै भोलि बिहानसम्मको डेड लाइन दिएको बताइएको छ ।

त्रिपक्षीय भनिएको नेताहरुको छलफलमा संस्थापन समूहबाट नेताद्वय बालकृष्ण खाण र रमेश लेखक सहभागी थिए । विशेष महाधिवेशन समूहबाट नेताहरु प्रदीप पौडेल, देवराज चालिसे, गुरुराज घिमिरे र मधु आचार्य थिए । त्यस्तै शेखर कोइराला समूहबाट जीवन परियार र मीनेन्द्र रिजाल सहभागी थिए ।

विशेष महाधिवेशनको स्वामित्व लिने, विशेष महाधिवेशनमा पेस भएका प्रतिवेदन र कार्यविधिहरु संस्थापन समूहले अध्ययन गरी सुझाव दिने अनि त्यसलाई समेटेर पारित गर्नेलगायतको विषयमा मोटामोटी सहमति भएको छ । सभापति देउवाको राजनीतिक बहिर्गमन, आगामी निर्वाचनका उम्मेदवारको टिकटमा कसले हस्ताक्षर गर्ने भन्ने विषय भने टुंगिन बाँकी छ ।

कांग्रेस नेताहरूबीच मिलेन कुरा

देउवासँग केवल बाँकी छन् केही घण्टा

विशेष महाधिवेशन : सहमहामन्त्रीमा २ जनाको उम्मेदवारी

कांग्रेस विशेष महाधिवेशन : मनोनयन दर्ता सुरु

रातभरिमा कुरा मिल्छ, पार्टी एक हुन्छ : श्यामकुमार घिमिरे

भृकुटीमण्डपमा विशेष महाधिवेशन होइन, भेला भइरहेको छ : एनपी साउद

कांग्रेस विशेष महाधिवेशन : सभापति लड्ने भन्दै ४ जनाले लगे फाराम

पार्टी फुटाए गगन-विश्व निष्कासनमा पर्नुहुन्छ : श्यामकुमार घिमिरे

बन्दसत्रले के एक्सन गर्छ, त्यसको रियाक्सन पार्टी कार्यालयले दिन्छ : नैनसिंह महर

सानेपामा केन्द्रीय सदस्य कुरेको कुर्‍यै, शीर्ष नेता छुट्टै छलफलमा

कांग्रेस विशेष महाधिवेशन : उम्मेदवार मनोनयनको समय साढे ७ बजेसम्म थपियो

पार्टी फुटाउने अभियानमा सामेल हुँदिन : चन्द्र भण्डारी

विशेष महाधिवेशन निर्णायक मोडमा, कांग्रेस विभाजनको संघारमा

विशेष महाधिवेशनको स्वामित्व लिने मोटामोटी सहमति

भृकुटीमण्डपमा विशेष महाधिवेशन होइन, भेला भइरहेको छ : एनपी साउद

कांग्रेस विशेष महाधिवेशन : साढे ७ बजेसम्म उम्मेदवारी दर्ता, मतदान भोलि बिहान

कांग्रेस विशेष महाधिवेशन : सभापति लड्ने भन्दै ४ जनाले लगे फाराम

सानेपाबाट दीपक खड्काले भने– पार्टी छाडेपछि निष्कासन हुन्छ

