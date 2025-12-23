विशेष महाधिवेशनमा गण्डकी सभापतिको प्रस्ताव- राजतन्त्र पुन:बहाली गर्न सबै शक्तिसँग छलफल

२९ पुस, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका गण्डकी प्रदेश सभापति शुक्रराज शर्माले संवैधानिक राजतन्त्रलाई पुन:बहाली गर्न देशमा क्रियाशील सबै शक्तिहरुसँग छलफल गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
मंगलबार नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनका क्रममा गण्डकी प्रदेशको तर्फबाट आफ्ना धारणा राख्दै उनले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् । राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, समाजवाद, सनातन धार्मिक स्वतन्त्रता, हिन्दु धर्म पुन:बहाली गर्न माग गरे ।
गणतन्त्रै हो भनेपनि प्रतिक्रियावादीहरुले उठ्न नसक्ने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘नेपाली कांग्रेस बचाउनु पहिलो काम हो । देशमाथि परेको संकटलाई समाधान गर्न पनि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व खोजेको छ । तसर्थ परिमार्जित, देश र जनताको सेवामा समर्पित नेतृत्व निर्माण गरी महाधिवेशनबाट चयन गरौं,’ उनले भने ।
देश र जनता बचाउनु पहिलो काम भएको पनि बताउँदै उनले देशमाथि परिरहेको संकटको समाधान गर्न नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वको खोजी भइरहेको बताए ।
‘विशेष महाधिवेशनलाई ऐतिहासिक बनाउन माग गर्दछौं । राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, समाजवाद, सनातन धार्मिक स्वतन्त्रता, हिन्दु धर्म पुन:बहाली गरौं । संवैधानिक राजतन्त्रलाई पुन:बहाली गर्न देशमा क्रियाशील सबै शक्तिहरुसँग विचार विमर्श गरौँ । गणतन्त्रै हो भनेपनि प्रतिक्रियावादीहरुले उठ्न नसक्ने गरी व्यवस्था गरौं,’ उनले भने ।
