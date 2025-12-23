सुरक्षा गोष्ठीमा सहभागी हुन गृहमन्त्री अर्याल जनकपुरमा

२९ पुस, काठमाडौं । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल भोलिदेखि सुरु हुने मधेश प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीका लागि आज धनुषाको जनकपुरधाम पुगेका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशको रुपन्देहीबाट ९ मंसिरदेखि सुरु भएको सुरक्षा गोष्ठी ३० पुसमा मधेश प्रदेशमा आयोजना गरेर यस वर्षको प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठी औपचारिक रुपमा समापन हुनेछ ।
संघीय सरकार अन्तर्गतको गृह मन्त्रालय र प्रदेश सरकारको संयुक्त योजनामा हरेक वर्ष प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठी हुँदै आएको छ।
यस वर्षको सुरक्षा गोष्ठी आगमी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनलाई केन्द्र राखेर समग्र प्रदेश र जिल्लाहरूको सुरक्षा अवस्था र आन्तरिक तयारी र अपनाइनु पर्ने सुरक्षा रणनीतिबारे विस्तृत रूपमा छलफल भएको छ ।
