सुरक्षा गोष्ठीमा सहभागी हुन गृहमन्त्री अर्याल जनकपुरमा

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २९ गते १३:५४

२९ पुस, काठमाडौं । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल भोलिदेखि सुरु हुने मधेश प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीका लागि आज धनुषाको जनकपुरधाम पुगेका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशको रुपन्देहीबाट ९ मंसिरदेखि सुरु भएको सुरक्षा गोष्ठी ३० पुसमा मधेश प्रदेशमा आयोजना गरेर यस वर्षको प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठी औपचारिक रुपमा समापन हुनेछ ।

संघीय सरकार अन्तर्गतको गृह मन्त्रालय र प्रदेश सरकारको संयुक्त योजनामा हरेक वर्ष प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठी हुँदै आएको छ।

यस वर्षको सुरक्षा गोष्ठी आगमी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनलाई केन्द्र राखेर समग्र प्रदेश र जिल्लाहरूको सुरक्षा अवस्था र आन्तरिक तयारी र अपनाइनु पर्ने सुरक्षा रणनीतिबारे विस्तृत रूपमा छलफल भएको छ ।

ओमप्रकाश अर्याल
वर्तमान सरकारमा बस्नेलाई कुनै दलतिर ढल्कने छुट छैन : गृहमन्त्री अर्याल

संविधान रक्षाका लागि निर्वाचन अनिवार्य शर्त : गृहमन्त्री

मधेशी र मुस्लिम आयोगका पदाधिकारीसँग गृहमन्त्रीको छलफल

वीरगञ्जको तनावबारे गृहमन्त्रीले भने : समाजमा हिंसा भड्किन नदिन गृहमन्त्रीको आग्रह

सद्भाव बिगार्ने गतिविधि रोक्न सरकार र नागरिक समाजबीच हातेमालो जरुरी : गृहमन्त्री

विपद्सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन मुख्य चुनौती : गृहमन्त्री

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

