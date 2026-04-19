कालंगा हाइड्रोपावरको आईपीओ खुल्यो, कस्तो छ कम्पनी ?

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- कालंगा हाइड्रोपावरले सर्वसाधारणका लागि ४९ करोड रुपैयाँ बराबर ४९ लाख कित्ता प्राथमिक सेयर निष्कासन गरेको छ।
- आईपीओमा जेठ १३ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ र न्यूनतम १० कित्ता तथा अधिकतम २० हजार कित्तासम्म आवेदन दिन सकिनेछ।
- कम्पनीले १५.३३ मेगावाटको कालंगागाड आयोजना सञ्चालन गरिरहेको छ र बीबी प्लस केयर रेटिङ पाएको छ।
८ जेठ, काठमाडौं । आम सर्वसाधारणका लागि शुक्रबारदेखि कालंगा हाइड्रोपावरको प्राथमिक सेयर (आईपीओ) खुलेको छ । कम्पनीले सर्वसाधारण समूहमा जारी पूँजी १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँको ३५ प्रतिशत अर्थात् ४९ करोड रुपैयाँको ४९ लाख कित्ता सेयर निष्कासन गर्दैछ ।
जसमध्ये आयोजना प्रभावित, वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपाली, म्युचुअल फन्ड, कर्मचारी लगायतलाई निष्कासनपश्चात बाँकी रहेको २८ लाख ७० हजार कित्ता सेयर आम सर्वसाधारणलाई निष्कासन भएको हो ।
सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक सानिमा क्यापिटल रहेको छ । आईपीओमा जेठ १३ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । न्यूनतम १० कित्ता तथा अधिकतम २० हजार कित्तासम्मका लागि आवेदन दिन सकिनेछ । अनलाइन प्रणाली मेरो सेयर वा सीआस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिन सकिनेछ ।
कस्तो छ कम्पनी ?
केयर रेटिङबाट कम्पनीले बीबी प्लस रेटिङ पाएको छ । जसले दायित्व वहनमा मध्यम जोखिम रहेको संकेत गर्दछ । बझाङमा कम्पनीले १५.३३ मेगावाटको कालंगागाड आयोजना बनाएको छ ।
जसको कुल लागत ४ अर्ब ३३ करोड तथा प्रतिमेगावाट लागत २८ करोड ३० लाख रुपैयाँ छ । आयोजनाको साधारण लगानी फिर्ता हुने अवधि ९.२९ वर्ष र डिस्काउण्टमा लगानी फिर्ता हुने अवधि १८.०१ वर्ष रहेको छ ।
गत पुस मसान्तसम्मको अपरिस्कृत वित्तीय विवरणअनुसार कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ १०५ रुपैयाँ छ । प्रतिसेयर आम्दानी ६ रुपैयाँ ५३ पैसा छ । त्यस्तै सञ्चित नाफा ४ करोड ६२ लाख रुपैयाँ छ ।
