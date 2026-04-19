+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

कालंगा हाइड्रोपावरको आईपीओ खुल्यो, कस्तो छ कम्पनी ?

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ८ गते ११:४३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • कालंगा हाइड्रोपावरले सर्वसाधारणका लागि ४९ करोड रुपैयाँ बराबर ४९ लाख कित्ता प्राथमिक सेयर निष्कासन गरेको छ।
  • आईपीओमा जेठ १३ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ र न्यूनतम १० कित्ता तथा अधिकतम २० हजार कित्तासम्म आवेदन दिन सकिनेछ।
  • कम्पनीले १५.३३ मेगावाटको कालंगागाड आयोजना सञ्चालन गरिरहेको छ र बीबी प्लस केयर रेटिङ पाएको छ।

८ जेठ, काठमाडौं । आम सर्वसाधारणका लागि शुक्रबारदेखि कालंगा हाइड्रोपावरको प्राथमिक सेयर (आईपीओ) खुलेको छ । कम्पनीले सर्वसाधारण समूहमा जारी पूँजी १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँको ३५ प्रतिशत अर्थात् ४९ करोड रुपैयाँको ४९ लाख कित्ता सेयर निष्कासन गर्दैछ ।

जसमध्ये आयोजना प्रभावित, वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपाली, म्युचुअल फन्ड, कर्मचारी लगायतलाई निष्कासनपश्चात बाँकी रहेको २८ लाख ७० हजार कित्ता सेयर आम सर्वसाधारणलाई निष्कासन भएको हो ।

सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक सानिमा क्यापिटल रहेको छ । आईपीओमा जेठ १३ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । न्यूनतम १० कित्ता तथा अधिकतम २० हजार कित्तासम्मका लागि आवेदन दिन सकिनेछ । अनलाइन प्रणाली मेरो सेयर वा सीआस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिन सकिनेछ ।

कस्तो छ कम्पनी ?

केयर रेटिङबाट कम्पनीले बीबी प्लस रेटिङ पाएको छ । जसले दायित्व वहनमा मध्यम जोखिम रहेको संकेत गर्दछ । बझाङमा कम्पनीले १५.३३ मेगावाटको कालंगागाड आयोजना बनाएको छ ।

जसको कुल लागत ४ अर्ब ३३ करोड तथा प्रतिमेगावाट लागत २८ करोड ३० लाख रुपैयाँ छ । आयोजनाको साधारण लगानी फिर्ता हुने अवधि ९.२९ वर्ष र डिस्काउण्टमा लगानी फिर्ता हुने अवधि १८.०१ वर्ष रहेको छ ।

गत पुस मसान्तसम्मको अपरिस्कृत वित्तीय विवरणअनुसार कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ १०५ रुपैयाँ छ । प्रतिसेयर आम्दानी ६ रुपैयाँ ५३ पैसा छ । त्यस्तै सञ्चित नाफा ४ करोड ६२ लाख रुपैयाँ छ ।

नयाँ आईपीओ
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

एमालेले फिर्ता गर्‍यो भीआईपी उपचारको साढे तीन करोड

एमालेले फिर्ता गर्‍यो भीआईपी उपचारको साढे तीन करोड
व्यक्ति पक्राउमा अदालतका प्रश्नैप्रश्न

व्यक्ति पक्राउमा अदालतका प्रश्नैप्रश्न
‘१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?’

‘१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?’
जब बेइजिङमै ट्रम्पलाई भनियो– तिमी त चीनका निर्माता !

जब बेइजिङमै ट्रम्पलाई भनियो– तिमी त चीनका निर्माता !
झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु
संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?
७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

भिजेको बदाम खाँदा के हुन्छ ?

7 Stories
आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

आकाश र जमिन दुवैमा शक्तिशाली ‘कोरी बस्टार्ड’

7 Stories
मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

मलमास : किन मानिन्छ विशेष महिना ?

11 Stories
बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

बारम्बार झुट बोल्नु पनि हुनसक्छ मानसिक समस्या

7 Stories
तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

तकिया सफा नगर्दा कस्ता स्वास्थ्य समस्या देखिन्छन् ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित