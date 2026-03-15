आजबाट सुरु भयो मगर संघको राष्ट्रिय महाधिवेशन (तस्वीरहरू)

८ जेठ, काठमाडौं । नेपाल मगर संघको १३ औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आजबाट सुरु भएको छ ।
शुक्रबार काठमाडौंको भृकुटीमन्डपबाट र्याली सहित पुतलीसडक हुँदै प्रज्ञा भवन कमलादी पुगेर महाधिवेशन औपचारिक रुपमा सुरु भएको हो ।
र्यालीमा मगर समुदायका पहिचान झल्कने पहिरनसहित विभिन्न सांस्कृतिक प्रदर्शन समेत गरिएको थियो ।
महाधिवेशन आजदेखि तीन दिनसम्म चल्नेछ ।
महाधिवेशनमार्फत नयाँ नेतृत्व चयनदेखि संगठनको भावी कार्यदिशासम्म तय गरिने संघले जनाएको छ ।
महाधिवेशनको उद्घाटन पूर्व अर्थमन्त्री तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य बर्षमान पुनले गर्ने कार्यक्रम छ ।
