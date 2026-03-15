आजबाट सुरु भयो मगर संघको राष्ट्रिय महाधिवेशन (तस्वीरहरू)

शुक्रबार काठमाडौंको भृकुटीमन्डपबाट र्‍याली सहित पुतलीसडक हुँदै प्रज्ञा भवन कमलादी पुगेर महाधिवेशन औपचारिक रुपमा सुरु भएको हो ।

चन्द्रबहादुर आले चन्द्रबहादुर आले
२०८३ जेठ ८ गते १६:०८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाल मगर संघको १३ औं राष्ट्रिय महाधिवेशन ८ जेठ काठमाडौंको भृकुटीमन्डपबाट सुरु भएको छ।
  • महाधिवेशन र्‍यालीसहित पुतलीसडक हुँदै प्रज्ञा भवन कमलादी पुगेर औपचारिक रुपमा सुरु भएको हो।
  • महाधिवेशन तीन दिनसम्म चल्ने र नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने तथा भावी कार्यदिशा तय गर्ने संघले जनाएको छ।

८ जेठ, काठमाडौं । नेपाल मगर संघको १३ औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आजबाट सुरु भएको छ ।

शुक्रबार काठमाडौंको भृकुटीमन्डपबाट र्‍याली सहित पुतलीसडक हुँदै प्रज्ञा भवन कमलादी पुगेर महाधिवेशन औपचारिक रुपमा सुरु भएको हो ।

र्‍यालीमा मगर समुदायका पहिचान झल्कने पहिरनसहित विभिन्न सांस्कृतिक प्रदर्शन समेत गरिएको थियो ।

महाधिवेशन आजदेखि तीन दिनसम्म चल्नेछ ।

महाधिवेशनमार्फत नयाँ नेतृत्व चयनदेखि संगठनको भावी कार्यदिशासम्म तय गरिने संघले जनाएको छ ।

महाधिवेशनको उद्घाटन पूर्व अर्थमन्त्री तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य बर्षमान पुनले गर्ने कार्यक्रम छ ।

राष्ट्रिय महाधिवेशन
लेखक
चन्द्रबहादुर आले

आले अनलाइनखबरका फोटोपत्रकार हुन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
