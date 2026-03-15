सरकारलाई गगनको प्रश्न- मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन खोइ ? 

‘रास्वपाले दुईतिहाइ बहुमत पाएको छ । रास्वपाले म्यान्डेट पाएको छ । पूर्ण रूपमा सहयोग गर्छौं । मसँग संख्या छ भन्छ भने, संविधानविपरित जान्छ भने त्यहाँ कांग्रेस उभिन्छ ।’

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ८ गते १५:२३

८ जेठ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले सरकारसँग राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनबारे तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् ।

सुनसरीको लौकहीमा शुक्रबार आयोजित ‘प्रदेश तथा स्थानीय तह स्तरीय भेला’ सम्बोधन गर्दै उनले २३–२४ भदौमा भएको घटनाबारे आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेका हुन् ।

‘राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन खोइ ?,’ सभापति थापाले भने, ‘सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नैपर्छ ।’

उनले २४ भदौका दोषी कानुनी कठघरमा आउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘२४ गतेका दोषी कानुनको कठघरामा आउनैपर्छ । योजनाबद्ध घटना घटाउनेहरू जो जो छन्, छन् भने कानुनी दायरामा आउनुपर्छ’, सभापति थापाले भने ।

उनले सरकारले एक सय दिनमा गर्ने कामको सूची पनि स्मरण गराए । ‘जे–जे मन लाग्यो, त्यो सय दिनमा गर्दै जाने ?,’ सभापति थापाले भने, ‘मन नपरेको कुरा हजार दिनमा गर्ने सुविधा छैन ।’

सभापति थापाले संख्याको दम्भ देखाएर संविधानविपरीत गए कांग्रेस उभिने बताए । ‘रास्वपाले दुईतिहाइ बहुमत पाएको छ । रास्वपाले म्यान्डेट पाएको छ । पूर्ण रूपमा सहयोग गर्छौं,’ उनले भने, ‘मसँग संख्या छ भन्छ भने, संविधानविपरित जान्छ भने त्यहाँ कांग्रेस उभिन्छ ।’

गगनको चेतावनी- वडा सभापतिले अद्यावधिकको काम नगरे अर्कोलाई जिम्मा दिन्छु

रुखबाहेक अन्त भोट हालेका नेतालाई केही समय जिम्मेवारी बाहिर राखिन्छ : गगन थापा

निर्वाचनपछि गगन थापा पहिलोपल्ट सर्लाही–४ मा

रचनात्मक सहयोग हुने भन्दै बालेनलाई गगनले दिए बधाई

गगनले समाते कांग्रेस ‘स्टेयरिङ’, भने- अब अलमलिन्नौँ

कांग्रेस सांसद बस्नेतले मागे सभापति थापाको राजीनामा

एमालेले फिर्ता गर्‍यो भीआईपी उपचारको साढे तीन करोड

व्यक्ति पक्राउमा अदालतका प्रश्नैप्रश्न

‘१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?’

जब बेइजिङमै ट्रम्पलाई भनियो– तिमी त चीनका निर्माता !

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

७८४ प्राध्यापक : तलब त्रिविमा बुझ्छन्, काम निजीमा गर्छन्

