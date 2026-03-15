इतर पक्षको गण्डकी भेलाले भन्यो- जेठ १५ भित्र समस्या समाधान नभए महासमिति बैठक

९ जेठ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको संस्थापन इतर समूहको गण्डकी प्रदेश स्तरीय भेलाले जेठ १५ भित्र पार्टीभित्रका समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेको छ । शनिबार सम्पन्न भेलाले जेठ १५ भित्र पनि पार्टीभित्रका समस्या समाधान नभए महासमिति बैठकको आह्वान गर्ने निर्णय गरेको हो ।
भेलाले गरेको ९ बुँदे निर्णयमा मुलुक विषय परिस्थितिमा रहेको उल्लेख गर्दै कांग्रेसभित्र निरन्तर द्वन्द्व हुनुले पाका र युवा नेताहरूको क्षमतामा प्रश्न उठेको भनिएको छ । ‘आफूभित्रको सामान्य समस्या समाधान गर्न नसक्नेले कसरी मुलुकका समस्या समाधान गर्दछ भन्ने धारणा बनेको छ,’ निर्णयमा भनिएको छ । नेताहरूबीच घनिभूत संवाद गरी एकता सन्देश दिन विलम्व नगर्न सभापति गगन थापा, निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का र नेता डा. शेखर कोइरालालाई आग्रह गर्ने निर्णयमा उल्लेख छ ।
‘२०८३ साल जेठ १५ गतेसम्म नेताहरूले निकास ननिकालेमा महासमितिको बैठक बसी समाधान निकाल्न आह्वान गर्ने निर्णय गरिन्छ,’ भेलाको निर्णयमा भनिएको छ ।
यस्ता छन् भेलाका ९ निर्णय :
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4