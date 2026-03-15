कांग्रेस विवाद :

इतर पक्षको गण्डकी भेलाले भन्यो- जेठ १५ भित्र समस्या समाधान नभए महासमिति बैठक

‘आफूभित्रको सामान्य समस्या समाधान गर्न नसक्नेले कसरी मुलुकका समस्या समाधान गर्दछ भन्ने धारणा बनेको छ’

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ९ गते १९:२३

९ जेठ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको संस्थापन इतर समूहको गण्डकी प्रदेश स्तरीय भेलाले जेठ १५ भित्र पार्टीभित्रका समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेको छ । शनिबार सम्पन्न भेलाले जेठ १५ भित्र पनि पार्टीभित्रका समस्या समाधान नभए महासमिति बैठकको आह्वान गर्ने निर्णय गरेको हो ।

भेलाले गरेको ९ बुँदे निर्णयमा मुलुक विषय परिस्थितिमा रहेको उल्लेख गर्दै कांग्रेसभित्र निरन्तर द्वन्द्व हुनुले पाका र युवा नेताहरूको क्षमतामा प्रश्न उठेको भनिएको छ । ‘आफूभित्रको सामान्य समस्या समाधान गर्न नसक्नेले कसरी मुलुकका समस्या समाधान गर्दछ भन्ने धारणा बनेको छ,’ निर्णयमा भनिएको छ । नेताहरूबीच घनिभूत संवाद गरी एकता सन्देश दिन विलम्व नगर्न सभापति गगन थापा, निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का र नेता डा. शेखर कोइरालालाई आग्रह गर्ने निर्णयमा उल्लेख छ ।

‘२०८३ साल जेठ १५ गतेसम्म नेताहरूले निकास ननिकालेमा महासमितिको बैठक बसी समाधान निकाल्न आह्वान गर्ने निर्णय गरिन्छ,’ भेलाको निर्णयमा भनिएको छ ।

यस्ता छन् भेलाका ९ निर्णय : 

नेपाली काँग्रेस महासमिति बैठक
गगनको प्रारम्भिक कार्यकाल : देउवाभन्दा विधिमुखी, गुटगत जोखिम उस्तै

पोखरामा शशांक कोइरालाले भने– सर्वोच्चले कांग्रेस फुटायो

कांग्रेसको कोशी कार्यशालाबाट २८ बुँदे ‘कोशी संकल्प’ जारी (पूर्णपाठ)

कांग्रेसको लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय भेलाको मिति परिवर्तन

कोइराला निवास पुगेर गगन थापाले भने–अनुहार मन पर्दैन भने भन्नु केही छैन

सदस्यता अद्यावधिकमा असहयोग गर्ने वडा सभापतिहरूको जिम्मेवारी खोस्दै कांग्रेस

रविको मुद्दा संशोधनमा अदालतले लिएका ६ आधार

एमालेले फिर्ता गर्‍यो भीआईपी उपचारको साढे तीन करोड

व्यक्ति पक्राउमा अदालतका प्रश्नैप्रश्न

‘१५ हजार रूपैयाँले के गर्नु ?’

जब बेइजिङमै ट्रम्पलाई भनियो– तिमी त चीनका निर्माता !

झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर बेरुजु

संसद्‌मा खोजी भइरहँदा कहाँ थिए प्रधानमन्त्री बालेन ?

