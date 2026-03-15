गगनको प्रारम्भिक कार्यकाल : देउवाभन्दा विधिमुखी, गुटगत जोखिम उस्तै

विशेष महाधिवेशनबाट गगनकुमार थापा सभापति चयन भएको चार महिना पूरा भएको छ । उनको प्रारम्भिक कार्यकाल पूर्ववर्ती सभापति शेरबहादुर देउवाको भन्दा बढी गतिशील, संस्थागत र प्रक्रियामुखी देखिन्छ ।

केशव सावद केशव सावद
२०८३ जेठ ९ गते १८:०३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • गगन थापाले चार महिनामा कांग्रेसको संगठनात्मक पुनर्निर्माणमा जोड दिँदै केन्द्रीय कार्यसमिति र कार्यसम्पादन समिति बैठकहरू नियमित रूपमा डाकेका छन्।
  • थापाले प्रदेश-प्रदेश पुगेर निर्वाचन पराजयको समीक्षा गर्दै ७७ वटै जिल्लामा सदस्यता अद्यावधिकका लागि ‘जरा अभियान’ सञ्चालन गरिरहेका छन्।
  • उनका केही कदमले कांग्रेसमा पुरानै गुटगत र नेताकेन्द्रित शैली फेरि दोहोरिनसक्ने चिन्ता पनि देखिएको छ ।

८ जेठ, काठमाडौं । विशेष महाधिवेशनबाट गगनकुमार थापा सभापति चयन भएको चार महिना पूरा भएको छ । उनको प्रारम्भिक कार्यकाल पूर्ववर्ती सभापति शेरबहादुर देउवाको भन्दा बढी गतिशील, संस्थागत र प्रक्रियामुखी देखिन्छ ।

गत पुस मसान्तमा सभापति बनेका थापाले छोटो समयमै पार्टीका धेरै संरचनाहरू बनाउने, बैठक संख्या बढाएर छलफल गर्ने, सामूहिक निर्णय प्रक्रिया अपनाउने, प्रदेश-प्रदेश पुगेर कार्यकर्ताका कुरा सुन्ने कामको सुरुवात गरेका छन् ।

तर, विशेष महाधिवेशनबाट बहिर्गमनमा परेका निवर्तमान सभापति देउवाको जस्तै लामो कार्यकालसम्म थापाको गतिशीलता कायम रहन्छ कि गुटीय शैलीमा फर्किन्छ भन्ने मुख्य परीक्षा भने बाँकी नै छ ।

चार महिनाका अवधिको कार्यसम्पादन गर्ने शैली हेर्दा सभापति थापाले संगठनात्मक पुनर्निर्माणमा जोड दिइरहेको देखिन्छ । उनको प्रारम्भिक कार्यकालले कांग्रेसलाई पुरानो शक्ति सन्तुलन र नेताकेन्द्रित शैलीबाट प्रक्रिया, संस्था र नीतिमा आधारित पार्टी बनाउन खोजेको देखिन्छ ।

निवर्तमान सभापति देउवाको कार्यकालमा पार्टी विशेष गरी सत्ता व्यवस्थापन, गठबन्धन र गुट सन्तुलनमा केन्द्रित थियो । थापाको प्रारम्भिककालले निर्देशिका निर्माण, प्रशिक्षण, नीति बहस, संगठनात्मक आधुनिकीकरणजस्ता विषयहरू प्राथमिकता परेका देखाउँछ ।

सभापति थापाले कार्यकाल चार महिना पूरा हुँदैगर्दा केन्द्रीय कार्यसमिति, कार्यसम्पादन समितिका बैठक डाकेर संगठनात्मक सक्रियता र संस्थागत प्रक्रियामा जोड दिएका छन् ।

सभापति थापाको सभापतित्वमा ९ माघमा पहिलो केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बसेको थियो । त्यसयता जेठ पहिलो सातासम्म चार पटक कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक सम्पन्न भइसकेको छ ।

पहिलो बैठकबाटै सभापति थापाले केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेका थिए । केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति गठन भएको १५ दिनपछि पहिलो बैठक बसेको थियो ।

२५ वैशाखमा बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको पहिलो बैठक ‘भर्चुअल’ थियो । त्यसयता थप चार पटक केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठक बसिसकेको कांग्रेसले सञ्चारमाध्यमहरूलाई गरेको पत्राचार (इमेल) ले देखाउँछ ।

सभापति थापाले केन्द्रीय कार्यसमिति र केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकबाट सर्वसम्मत निर्णय गर्दै आएका छन् । तथापि, दुई कार्यकाल नेतृत्वमा रहेका देउवा पनि अधिकांश निर्णयहरू सर्वसम्मत गर्दैआएका थिए ।

सभापति थापाको अहिलेसम्मका कामको विश्लेषण गर्दा उनले सांगठनिक संरचनाहरूलाई सक्रिय बनाउने प्रयास गरेको देखिन्छ । थापा २१ फागुनको निर्वाचनमा पार्टीले बेहोर्नुपरेको पराजयको समीक्षा प्रदेश–प्रदेश पुगेर गरिरहेका छन् ।

उनले उपसभापति पुष्पा भुसालको संयोजकत्वमा गठन भएको ‘प्रदेश तथा स्थानीय तह निर्वाचन केन्द्रीत नेपाली कांग्रेस निर्वाचन ब्युरो’ विस्तार गर्दै नेताहरूलाई कार्यादेशसहित जिम्मेवारी तोकेका छन् ।

ब्युरोमार्फत् पार्टीको देशव्यापी निर्वाचन डाटाबेस निर्माण गर्ने, निर्वाचन तयारीलाई तथ्याङ्क–आधारित र वैज्ञानिक बनाउने, ७५३ स्थानीय तह, ६ हजार ७४३ वडा र सात प्रदेशस्तरमा विस्तृत निर्वाचन योजना तयार गर्ने उनको उद्देश्य छ ।

मतदाता र वस्तुस्थिति विश्लेषण गरी उम्मेदवार छनोट प्रणाली वैज्ञानिक र तथ्यपरक बनाउने, स्पष्ट र प्रभावकारी निर्वाचन रणनीति तय गर्ने, पार्टीको निर्वाचन अभियानलाई आधुनिक राजनीतिक अभियान संरचनामा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखेर थापाले ब्युरो गठन गरेको भनिएको छ ।

चार महिनाको अवधिमा उनले केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, केन्द्रीय सदस्यता व्यवस्थापन समिति, केन्द्रीय अनुशासन समिति, लेखा समिति, मर्यादा निर्धारण समिति, निर्वाचन ब्युरो विस्तार गरेका छन् ।

सभापति थापाले पार्टीका क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिकका लागि देशव्यापी ‘जरा अभियान’ सञ्चालन गरेका छन् । ‘जरा अभियान’ का लागि उनले ७७ वटै जिल्लामा केन्द्रीय प्रतिनिधिहरू खटाएका छन् ।

१ वैशाखदेखि सुरू भएको एक महिने ‘जरा अभियान’ को म्याद २१ जेठसम्मका लागि थप गरिएको छ । तर, विशेष महाधिवेशनमा सहभागी नभएको पार्टीको एक तप्का सदस्यता अद्यावधिक नगर्ने अड्डी कसेर बसेको छ ।

निवर्तमान सभापति देउवाकालमा पार्टीका सांगठनिक संरचनाहरू लामो समयसमम निष्क्रिय रहने, गठन भएका संरचनाहरू पनि औपचारिकतामा मात्रै हुने गरेका थिए ।

देउवाले दोस्रो कार्यकालमा आफू सभापतिमा निर्वाचित भएको सात महिना पछिमात्रै तत्कालीन उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको प्रमुखमा मनोनयन गरेका थिए ।

यस्तै, उनले तत्कालीन केन्द्रीय सदस्य उमेश श्रेष्ठलाई झन्डै तीन वर्षपछि कोषाध्यक्ष बनाएका थिए । तर, थापाले भने आफू सभापतिमा चुनिएको चार महिनाभित्रै उनै श्रेष्ठलाई केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गरेर कोषाध्यक्षको जिम्मेवारी सुम्पिएका छन् ।

निवर्तमान सभापति देउवाले दोस्रो कार्यकालमा निर्वाचित भएको झन्डै आठ महिनापछि सदस्यता व्यवस्थापन केन्द्रीय समिति, केन्द्रीय अनुशासन समिति र लेखा समिति गठन गरेका थिए ।

तत्कालीन समयमा सदस्यता व्यवस्थापन केन्द्रीय समितिको संयोजकमा महामन्त्री गगन थापालाई तोकिएको थियो । यसैगरी आनन्द ढुंगानालाई केन्द्रीय अनुशासन समिति संयोजक र श्यामकुमार घिमिरे लेखा समितिका संयोजक बनाइएको थियो ।

तर, सभापति थापाले चार महिनाको अवधिमै यी तीनवटै समिति गठन गरिसकेका छन् । उनले केन्द्रीय सदस्यता व्यवस्थापन समितिको संयोजक महामन्त्री प्रदीप पौडेललाई बनाएका छन् ।

केन्द्रीय सदस्य तारामान गुरुङलाई केन्द्रीय अनुशासन समिति संयोजक र केन्द्रीय सदस्य भरतकुमार शाहलाई लेखा समिति संयोजकको जिम्मेवारी थापाले दिएका छन् ।

निवर्तमान सभापति देउवाले दुवै कार्यकालमा विधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार ढिलो गरी केन्द्रीय सदस्यहरू मनोनीत गर्ने गरेका थिए । तर, थापाले सभापतिमा चयन भएको चार महिना नपुग्दै १९ जनालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन गरिसकेका छन् ।

उनले २८ वैशाखमा निवर्तमान सभापति देउवा र उनीसँगै १४ औं महाधिवेशनमा सभापति पदका लागि प्रतिष्पर्धा गरेका नेता डा. शेखर कोइरालानिकट १९ जना नेताहरूलाई केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य मनोनयन गरेका थिए ।

यद्यपि, देउवा समूहको नेतृत्व गरिरहेका निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का र नेता कोइरालाले सभापति थापाले गरेको मनोनयनप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । विशेष महाधिवेशनबाट उत्पन्न आन्तरिक किचलोका कारण उनीहरू मनोनयनबाट सन्तुष्ट देखिँदैनन् ।

सभापति थापाले गरेको केन्द्रीय सदस्यहरू मनोनयनबारे खड्का र कोइरालाको समान धारणा छ । उनीहरूले केन्द्रीय सदस्य मनोनीतबारे सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत् छुट्टाछुट्टै प्रतिक्रिया दिँदै भनेका छन्, ‘पार्टी वृहत्तर एकतामा ठेस पुग्यो ।’

पाँच कार्यकाल सत्ताको बागडोर सम्हालीसकेका पूर्वप्रधानमन्त्री देउवा कांग्रेसको १३ औं र १४ औं महाधिवेशनबाट सभापतिमा निर्वाचित भएका थिए । उनका दुवै कार्यकालमा केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकहरू लामो समयसम्म पनि बस्ने गरेका थिएनन् ।

प्राय: एक्लै वा निकटवर्ती गुटबाट निर्णय गर्ने प्रवृत्ति देउवामा देखिन्थ्यो । गुटीय सन्तुलनमा आधारित नियुक्तिमा उनको जोड हुने गरेको आलोचकहरूको टिप्पणी हुन्थ्यो । नयाँ पुस्तालाई कम अवसर दिएको देउवामाथि आरोप लाग्ने गरेको थियो ।

देउवा सत्ता गठबन्धन, प्रधानमन्त्री बन्ने र टिकाउनेमा बढी केन्द्रित हुन्थे । संगठनात्मक सुधारभन्दा पनि सत्ताकेन्द्रित राजनीति उनको प्राथमिकतामा पर्दैआएको थियो । देउवाका दुवै कार्यकाल पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्वमा बितेका थिए ।

देउवाको तत्कालीन वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल (हाल राष्ट्रपति), नेता डा. शेखर कोइराला, तत्कालीन महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माजस्ता नेतासँग निरन्तर टकराव रह्यो ।

वर्तमान सभापति थापाले केन्द्रीय कार्यसमिति र कार्यसम्पादन समितिका लगातार बैठक, प्रशिक्षण, अभिमुखीकरण र प्रदेशस्तरीय भेलाले पार्टीलाई व्यवस्थित र सक्रिय बनाउने प्रयास गरेको देखिन्छ । यी कामलाई सभापति थापाका सकारात्मक कदमका रूपमा लिन सकिन्छ ।

तर, विशेष महाधिवेशनमा सहभागी नभएको पक्षलाई पर्याप्त रूपमा समेट्न नसकेको, छोटो समयमा धेरै मनोनयन गरिएको भन्दै पार्टीभित्र सभापति थापाको आलोचना पनि भइरहेको छ । उनका केही कदमले कांग्रेसमा पुरानै गुटगत र नेताकेन्द्रित शैली फेरि दोहोरिनसक्ने चिन्ता पनि देखिएको छ ।

भदौ २४ को हिसाब बाँकी छ : गगन थापा

भदौ २४ को हिसाब बाँकी छ : गगन थापा
कोइराला निवास पुगेर गगन थापाले भने–अनुहार मन पर्दैन भने भन्नु केही छैन

कोइराला निवास पुगेर गगन थापाले भने–अनुहार मन पर्दैन भने भन्नु केही छैन
जेठ १५ सम्म रिक्त रहेका भ्रातृ संगठनहरूले नेतृत्व पाउँछन् : गगन थापा

जेठ १५ सम्म रिक्त रहेका भ्रातृ संगठनहरूले नेतृत्व पाउँछन् : गगन थापा
कांग्रेस निर्वाचन ब्यूरोमा १७ जना मनोनीत (सूचीसहित)

कांग्रेस निर्वाचन ब्यूरोमा १७ जना मनोनीत (सूचीसहित)
विशेष महाधिवेशनको विपक्षमा रहेकाहरूले पनि थापालाई सभापति मानेर जाऔं : यादव

विशेष महाधिवेशनको विपक्षमा रहेकाहरूले पनि थापालाई सभापति मानेर जाऔं : यादव
पूर्वराष्ट्रपति यादव, कांग्रेस सभापति थापासहितले हेरे फिल्म 'बिगुल'

पूर्वराष्ट्रपति यादव, कांग्रेस सभापति थापासहितले हेरे फिल्म ‘बिगुल’

