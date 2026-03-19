कांग्रेस निर्वाचन ब्यूरोमा १७ जना मनोनीत (सूचीसहित)

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ जेठ ६ गते १९:१८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले निर्वाचन ब्यूरोमा १७ जना सदस्यहरू मनोनीत गरेका छन्।
  • उपसभापति पुष्षा भुसालको संयोजकत्वमा प्रदेश तथा स्थानीय तह निर्वाचन केन्द्रीत निर्वाचन ब्यूरो गठन गरिएको थियो।
  • ब्यूरोका सदस्यहरूलाई देशव्यापी निर्वाचन डाटाबेस निर्माण र विस्तृत निर्वाचन योजना तयार गर्ने कार्यादेश दिइएको छ।

६ जेठ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले निर्वाचन ब्यूरोमा १७ जना सदस्यहरू मनोनीत गरेका छन् ।

उपसभापति पुष्षा भुसालको संयोजकत्वमा प्रदेश तथा स्थानीय तह निर्वाचन केन्द्रीत निर्वाचन ब्यूरो गठन गरिएको थियो ।

उक्त ब्यूरोमा सदस्यहरू मनोनीत गरी सभापति थापाले कार्यादेश समेत दिएको कार्यवाहक मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद दुलालले जानकारी दिए ।

पार्टीको देशव्यापी निर्वाचन डाटाबेस निर्माण गर्ने, ७५३ स्थानीय तह, ६,७४३ वडा र ७ प्रदेश स्तरमा विस्तृत निर्वाचन योजना तयार गर्ने, मतदाता र वस्तुस्थिति विश्लेषण गरी उम्मेदवार छनोट प्रणाली वैज्ञानिक र तथ्यपरक बनाउने, लगायतका कार्यादेश उनीहरूलाई दिइएको छ ।

को को भए मनोनीत ?

१. जीवन परियार                — कास्की

२. अब्दुल सत्तार                — गोरखा

३. नानु बास्तोला                — काठमाडौं

४. सन्दीप राना                  — पाल्पा

५. वंशलाल तामाङ             — सिन्धुपाल्चोक

६. प्रकाश तिवारी               — स्याङ्जा

७. महेश ढुङ्गेल                — काठमाडौं

८. दीपक महतो                 — सर्लाही

९. हरि पोखरेल                  — झापा

१०. सुदर्शन आचार्य              — सिन्धुपाल्चोक

११. रोहित पौडेल                 — काठमाडौं

१२. डा. भुमीराज चापागाईं          — नवलपुर

१३. सिद्धार्थ थापा                — धनकुटा

१४. नवराज त्रिपाठी              —  बारा

१५. तेज बिनोद पौडेल           — स्याङ्जा/हाल : अमेरिका

१६. जगनाथ लामिछाने          — काठमाडौं

१७. मिलनराज बर्तौला           — काठमाडौं

विशेष महाधिवेशनको विपक्षमा रहेकाहरूले पनि थापालाई सभापति मानेर जाऔं : यादव

पूर्वराष्ट्रपति यादव, कांग्रेस सभापति थापासहितले हेरे फिल्म 'बिगुल'

कांग्रेस विवाद : एकताको माला जप्दै, शक्ति संघर्ष बढाउँदै

देशको मुख्य राजनीतिक शक्ति कांग्रेस हो : सभापति थापा

'१४ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतासँग काम गर्न तयार छु, कसलाई कहाँ राख्ने आउनुस्'

गगनको गुनासो- पार्टी मिलाउने प्रयासै भएन भनिन्छ, गर्नु चाहिँ के पर्ने हो ?

